Ejecutan más de un millón de m2 en pavimentación

Las obras mejoran la conectividad urbana y rural de Lerdo, enfatizó el alcalde Homero Martínez.

Durante la gestión del alcalde, Homero Martínez Cabrera, se realizó la aplicación de más de un millón de metros cuadrados de pavimentación en diversas vialidades del municipio; algo que mejora la conectividad urbana y rural.

Entre las obras destacadas se encuentran la ampliación y modernización del bulevar Tecnológico, con 29 mil metros cuadrados, así como la pavimentación de la calle principal en el ejido La Luz, donde se aplicaron 8 mil 554 metros cuadrados de pavimento. De igual manera, se modernizó el Circuito Vial San Isidro y se pavimentó la prolongación Allende, con una superficie de 35 mil metros cuadrados.

Asimismo, se construyó el Puente Vehicular Villa de las Flores con 2 mil 245.97 metros cuadrados, la Calzada Las Cruces con 12 mil metros cuadrados de pavimentación, y el Circuito Vial Bulevar Castilagua - Juan Pablo II, que integró 14 mil 400 metros cuadrados más 12 mil 500 metros cuadrados de pavimento asfáltico e hidráulico en ambas vialidades. Se ejecutó la modernización y pavimentación de 2 mil metros cuadrados para mejorar la conectividad en el norponiente.

Con apoyo estatal, se concretó el Par Vial Ciudad Juárez, un importante proyecto vial que englobó más de 30 mil metros cuadrados de pavimentación en las calles avenida Madero, Aquiles Serdán y Abraham González. También se pavimentaron la calle Cuauhtémoc en la zona Centro, la calle Feliciano Hernández en colonia 5 de mayo, y la Calzada J. Agustín Castro.

En la colonia César G. Meraz se pavimentaron las vialidades Paseo Las Palmas, C. Guerrero, avenida Madero y Matamoros, Av. Montes Apalaches, San Luis del Alto, Carlos Real y Álvaro Obregón. A estas acciones se suman otras obras como la pavimentación en Calzada Las Cruces, Calzada J. Agustín Castro, Calzada Guadalupe Victoria, calle 21 de Marzo en colonia El Ejido, calle San Antonio en colonia Niños Héroes, avenida Francisco Sarabia en colonia 20 de Noviembre, circuito San Daniel en fraccionamiento San Daniel, calle Ocampo, callejón Galeana y callejón Ocampo en colonia Centro, calle Ramón Leyva en colonia San Isidro, calles Begonias, Lirios y Claveles en colonia Villa Jardín, López Rayón y callejón Ocampo en colonia Las Palmas, avenida Madero en Ciudad Juárez, avenida Constitución en colonia Francisco Villa Sur, Feliciano Hernández en colonia 5 de Mayo y Paseo de Las Palmas en colonia Las Palmas.

En las privadas Chihuahua, Patricia y Bertha se realizó pavimentación de concreto hidráulico con una inversión de 3.7 millones de pesos.

En las últimas jornadas de pavimentación se atendió el acceso principal de la comunidad El Salitral y diversas vialidades en Juan E. García, donde se aplicaron 8 millones de pesos en la pavimentación de las calles Independencia, Hidalgo y avenida Lázaro Cárdenas.

El alcalde, Homero Martínez, aseguró que de esta forma su gobierno muestra resultados, interconectando las comunidades con la cabecera municipal.