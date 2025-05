Eduin Caz se molesta con sus fanáticos por pedirle corridos

El cantante Eduin Caz protagonizó un tenso momento durante el concierto que Grupo Firme ofreció este fin de semana en Veracruz, cuando se enfrentó al público que le insistía que cantara "Se fue La Pantera2, un corrido que el cantante ha decidido no interpretar en sus shows.

Desde hace ya varias semanas, y en medio de la polémica y restricciones que enfrentan los corridos, Caz anunció que no volvería a cantar ningún tema que hiciera apología al crimen organizado, situación que los fans no han aceptado del todo.

Durante la presentación, y luego de que la gente comenzara a corear "El pantera", Caz decidió hacer una pausa y tomar el micrófono para dejar bien clara su postura: "A mí no me interesan los corridos", dijo.

Asimismo, calificó como una falta de respeto el hecho de que los fans sigan pidiendo canciones que podrían meterlos en serios problemas:

"A mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo 'La Pantera', cuando ya les dije que no la puedo cantar. Y sí me molesta una madre, porque ya les había dicho", expresó el cantante visiblemente enojado.

El intérprete de "Ya supérame" explicó que la negativa tiene que ver con la prohibición que varios estados de la República han lanzado frente al contenido de estas canciones; además de ser una decisión persona:

"¿Solo por un corrido vamos a arruinar esta bonita noche? No creo… ¿verdad?", cuestionó antes de pedirle a la audiencia: "No me la vuelvan a pedir, yo no soy como los otros artistas que sí quieren aventarse un tiro por los corridos. Yo no".

Esta no es la primera vez que Grupo Firme hace un llamado a sus fans respecto a este tema. Hace unos días la agrupación se presentó en el palenque de la Feria de San Marcos, donde remarcaron que los corridos estaban fuera de su setlist, pues tenían que acatar las reglas.

Pero, mientras Caz se niega a interpretar este tipo de canciones, otros artistas han optado por una salida intermedia. Tal es el caso de Los Alegres del Barranco, quienes han accedido a tocar las melodías de varios de sus corridos, pero dejando que sea el público quien entone la letra.

Recordemos que esta agrupación enfrenta dos carpetas de investigación (una en Jalisco y otra en Michoacán) por proyectar imágenes de algunos líderes del crimen organizado durante sus conciertos.

El resto del concierto de Firme continuó sin mayores incidentes, aunque el momento ya circula en videos por redes sociales, generando un debate entre los usuarios.