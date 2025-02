Eduardo Yáñez recuerda cuando agredió a un reportero: 'Tuve que pagarle'

El actor Eduardo Yáñez volvió a ser el centro de atención tras una entrevista en la que recordó la polémica que protagonizó en 2017, cuando agredió al reportero Paco Fuentes en un evento en Los Ángeles.

El incidente, ocurrido durante una alfombra roja, generó gran revuelo mediático, principalmente por la violenta reacción de Yáñez hacia el periodista. Ocho años después, el actor se sinceró en una conversación con Alex Blanco, donde compartió las razones detrás de su comportamiento y las consecuencias que le trajo.

La polémica 'cachetada' a un reportero

En su platica con el conductor, Eduardo Yáñez detalló que su reacción fue consecuencia de que el reportero Paco Fuentes tocara un tema muy sensible para él: su familia, específicamente su hijo. Según el actor, Fuentes intentó aprovecharse de su situación personal, algo que Yáñez no estaba dispuesto a tolerar y por eso reacción de esa forma.

“Queriendo meterse con mi familia, me estaba usando a mí y a mi hijo para hacer su nota bien valiente, según él”, dijo Yáñez, recordando el polémico momento.

El actor de telenovelas dejó claro que nada justifica la violencia, admitió que en ese momento se sintió profundamente atacado por cuestiones personales. Además, explicó que nunca ofreció disculpas a Fuentes, a pesar de las consecuencias legales que enfrentó por su conducta.

En cuanto a las repercusiones del incidente, Yáñez reveló que Fuentes lo demandó y que tuvo que pagar una importante suma de dinero. No obstante, el actor prefirió no divulgar la cifra exacta y aseguró que, desde aquel día, no ha vuelto a tener contacto con el reportero.