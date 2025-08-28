Eduardo Terrazas dirigirá al Instituto Municipal de Planeación de Torreón

El consejo directivo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) eligió por unanimidad a Eduardo Terrazas como director general.

En sesión del consejo se presentó la terna propuesta por el alcalde Román Alberto Cepeda, que incluía a Iván de Luna Aldalpe y Pedro Martínez Hurtado, así como a Terrazas, quien dejará la Contraloría Municipal para integrarse al Implan.

(FOTO: FABIOLA P. CANEDO)

En la reunión se despidió Jesús de la Garza Acosta de la dirección del organismo, pues señaló que debido a temas personales dejará el cargo tras casi dos años y se reintegrará a sus negocios.