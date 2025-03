Edson anticipa un duelo complicado y desafiante contra San Luis este fin de semana

Diez días restan para el próximo compromiso de los Guerreros en la Liga MX. Los albiverdes no cesan en los trabajos en el Territorio Santos Modelo (TSM). Tras la reanudación por la fecha FIFA en el Clausura 2025, los dirigidos por Fernando Ortiz, recibirán al Atlético de San Luis, el domingo 30 de marzo en el Corona.“Va a ser un partido complicado. San Luis es un rival directo, entonces tenemos que tomarlo como tal y pensar en ganar, por lo que estamos trabajando para llegar de la mejor manera”, dijo el defensor Edson Gutiérrez.El refuerzo para Santos Laguna en la presente campaña, suma siete titularidades con la playera verdiblanca en el certamen.De 29 años de edad, el zaguero es el tercer futbolista del plantel lagunero con mayor cantidad de rechaces, con un total de 64.Con respecto a su proceso de adaptación con los Guerreros, comentó: “Está siendo fácil gracias a mis compañeros. He sentido el respaldo, la convivencia es muy importante, entonces me siento muy feliz y muy contento de estar en Santos Laguna”.Dejó en claro, que los partidos de local tienen qué ganarlos sí o sí, ya que esa es su mentalidad, mientras que de visitante es ir a pelear y sumar la mayor cantidad de puntos posible, debido a que el equipo lo tiene claro y para eso se están preparando.Por último, habló acerca del apoyo de la afición en el TSM: “Es una sensación muy bonita el jugar en el Estadio Corona, porque nuestra afición es muy leal y siempre está apoyándonos. Es una responsabilidad más para nosotros, porque se merece que nos brindemos al máximo, así que agradecerle por el apoyo que siempre ha mostrado”.