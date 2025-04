Edson Álvarez estuvo cerca de fichar con Cruz Azul antes que América

Edson Álvarez, uno de los más grandes orgullo del Club América estuvo cerca de no llegar a la institución azulcrema y en su lugar defender los colores de Cruz Azul.

El ahora jugador del West Ham de la Premier League, quien logró cosas importantes en su paso por la institución amarilla, compartió lo cerca que estuvo de sumarse a los cementeros en su infancia.

En conversación con Miguel Layún, el capitán de la Selección Mexicana narró sus primeras experiencias en el futbol, especialmente su etapa dentro de Cruz Azul, un equipo que lo quiso fichar de inmediato y que rechazó por ser muy fácil llegar allí.