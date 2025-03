Edén Muñoz cumple meta 'más rápido de lo que imaginaba'

"Déjenme decirles que son un público bastante exigente y nos costó tres años llegar a tener un Coliseo lleno, me enorgullece mucho", fueron las palabras de Edén Muñoz a su público lagunero la madrugada de este domingo 30 de marzo, tras haber ofrecido más de tres horas de concierto desde la noche del sábado 29; sin embargo, esa no fue su despedida, siguió complaciendo a los presentes que al igual que él aún no mostraban signos de cansancio, sino más bien con ánimos de seguir la fiesta.

El escenario del Coliseo Centenario no es el único que ha logrado conquistar con su proyecto de solista. Edén ha concretado varias metas durante este tercer mes del 2025, una de las más destacadas fue cantar en el Vive Latino, uno de los festivales más importantes de América Latina.

El domingo 16 del presente mes, Muñoz cautivó a los asistentes de este festival, sobre el Escenario Telcel interpretó sus éxitos. En rueda de prensa ofrecida previo a su concierto en Torreón la noche del sábado, Edén fue cuestionado por este diario sobre esa experiencia, a lo que respondió: "¿Qué loco, no? Como de repente la vida te lleva a los entornos que uno a lo mejor sueña, porque en algún momento el Vive Latino estaba como muy lejano para la música mexicana", añadiendo que no era algo que no pensaba que cumpliría, sino que más bien imaginó que se tardaría más para materializarlo.