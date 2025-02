Eagles vence a Chiefs en el Super Bowl 2025 y les niegan el tricampeonato

Las emociones del Super Bowl LIX llegaron a su fin.

La edición del Super Bowl 59 se llevó a cabo este domingo 9 de febrero, partido donde solamente se presentó un equipo y fueron nada más ni nada menos que los Eagles de Filadelfia, conjunto que le negó el tricampeonato a Patrick Mahomes y a unos Chiefs que mostraron más deficiencias que virtudes en el magno evento de la NFL.

Bajo un marcador de 40 a 22, las Águilas dieron un imponente golpe a unos Chiefs que venían ganando toda la competencia en recientes años, el equipo de Filadelfia cobró venganza de aquel Super Bowl celebrado en 2023 donde cayeron en última instancia 38 a 35 puntos.

Jalen Hurts se convirtió en pieza clave para las Águilas desde los primeros dos cuartos del encuentro, de igual manera, Patrick Mahomes cometió una serie de errores que desencadenaron en anotaciones para Filadelfia, pues Cooper DeJean y Zack Baun interceptaron en dos ocasiones al quarterback de Chiefs.

El marcador al medio tiempo mostraba una clara superioridad de los de Filadelfia, 24 puntos a 0 eran los números en la pizarra y aún le quedaba mucha historia al encuentro.

Volviendo del descanso, la actitud del cuadro de Kansas mostró una mejoría para el tercer cuarto, minutos donde los Jefes acortaron el marcador con 6 unidades, sin embargo, las Águilas repartieron la misma dosis que en la primera mitad y respondieron con 10 puntos.

La puntuación al finalizar la tercera parte era de 34 a 6, y la situación para los Chiefs no mejoró en la última fase del partido, Patrick Mahomes fue capturado al principio del cuarto tiempo provocando que un balón suelto terminara en las manos del rival.

Los errores de Mahomes fueron oportunidades que las Águilas no desperdiciaron y castigaron severamente al equipo de Kansas, en el cuarto tiempo los Jefes buscaron más oportunidades de anotar y lo lograron, no obstante, los dos touchdowns realizados fungieron como "patadas de ahogado" y no fueron suficientes para superar la "paliza" de los de Filadelfia.

El marcador final se sostuvo en 40 a 22 con favor a Filadelfia, con esta victoria, las Águilas firmaron su segundo Super Bowl en la historia y derrotaron a un Patrick Mahomes que se veía favorecido por los pronósticos previo al partido.