Drama y comedia en nueva entrega de Consuelo

Y no solo Peacemaker estrenará su segunda temporad, también lo hará la exitosa comedia Consuelo.

De acuerdo con un comunicado de VIX, la nueva entrega verá la luz el próximo 22 de agosto.

Todos los episodios estarán disponibles en exclusiva en su plan premium.

Este proyecto es protagonizado por Cassandra Sánchez Navarro ( Mujeres Asesinas 3, La hora marcada, Mesa de regalos), Erick Chapa (El doctor del pueblo, El Extraño retorno de Diana Salazar), Eileen Yáñez (Luna negra, Nudo mixteco), Lincoln Palomeque (La Reina del sur, Flow calle), Verónica Bravo (Sobreviviendo mis XV, Cuando sea joven), Valentina Acosta (Accidente) y Catherine Siachoque (Mujeres Asesinas 2 y Amanecer).

También actúan en Consuelo: Sofía Monárrez, Camila Núñez, Alexander Ventosa, Essined Aponte, Paula Barreto, Yuri Vargas, Ana Celeste Montalvo y Mario Ruiz.

Ambientada en Ciudad de México en los años 50, la serie combina con maestría el drama y la comedia a través del personaje de una mujer de la alta sociedad mexicana que, tras ser abandonada por su marido, debe ingeniárselas para sobrevivir mientras toma el control de su destino y sus placeres.

La segunda temporada inicia con "Olga" celebrando la diputación de "Joaquín", su marido, pero su alegría se verá truncada y, por primera vez en su vida, estará en boca de todos. Mientras que "Consuelo" se encuentra en la cárcel por "daños a la moral" y será rescatada por alguien inesperado.

Por otra parte, "Carlos Julio", el exmarido de "Consuelo", regresa a su vida con la promesa de ayudarla a recuperar su estatus social, pero sus intenciones son más egoístas de lo que parecen.

La serie fue creada por Juan Carlos Aparicio Schlesinger y Mateo Stivelberg quien además dirigió esta segunda temporada y cuenta con Catalina Porto Urdaneta como productora ejecutiva y Catalina Figueroa como productora.

Este proyecto ha recibido la aprobación para obtener el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia.