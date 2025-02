Donovan Carrillo va a la final del Campeonato Cuatro Continentes Seúl 2025

Donovan Carrillo Suazo, seleccionado nacional de patinaje artístico sobre hielo, consiguió su lugar en la final varonil del Campeonato de los Cuatro Continentes 2025, que se celebra en Seúl, Corea del Sur. El mexicano alcanzó su mejor puntuación de la temporada en el programa corto, con un total de 68.50 puntos, en una competencia que reunió a 24 patinadores de Asia, América, África y Oceanía.

Carrillo superó su anterior récord de 67.48 puntos logrado en el Skate America 2024, a pesar de cometer dos fallos en su presentación de este jueves. Este certamen es clave para su preparación de cara al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Boston 2025, que se celebrará del 25 al 30 de marzo en Estados Unidos, donde buscará asegurar un lugar para México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026.

"Mi primer objetivo aquí es divertirme y disfrutar patinando, que es algo muy importante y que a veces olvidamos", expresó Donovan tras su actuación.

Sobre sus aspiraciones en la final del campeonato, añadió: "Me gustaría hacer dos cuádruples en el programa libre, algo que no he logrado hasta ahora en este evento".

El patinador, originario de Guanajuato y entrenado por Jonathan Mills y Myke Gillman, también participó el fin de semana pasado en el Challenge Cup de los Países Bajos, donde se colgó la medalla de plata. "No había competido mucho y quería seguir ganando experiencia; continuar practicando los cuádruples antes del clasificatorio olímpico", explicó.

Donovan se presentará en la final individual varonil del Campeonato de los Cuatro Continentes 2025 este sábado 22 de febrero, a las 13:15 horas en Seúl (22:15 horas del 21 de febrero, tiempo de la Ciudad de México), donde competirán 22 patinadores.