¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 5 de los cuatro invictos del Apertura 2025?

La quinta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX dará inicio este viernes 15 de agosto en la ciudad de Puebla. La Franja recibirá al Atlético San Luis en el primer duelo del fin de semana.

Tras cuatro fechas disputadas, solo se mantienen invictos cuatro equipos de la primera división del futbol mexicano. Pachuca, que marcha como líder de la competencia con 12 puntos, ha ganado todos sus compromisos ligueros en el semestre; misma situación que Tigres, pero que con un juego pendiente (contra Guadalajara) solo tiene nueve unidades.

América y Cruz Azul son el otro par de clubes que aún no conocen la derrota en el Apertura 2025. Ambos equipos de la Ciudad de México comparten el mismo récord: dos victorias y dos empates, para un total de ocho puntos.

Águilas y cementeros incluso tienen un empate en cuanto a puntos refiere, con ocho, y en diferencia de goles (+8). Sin embargo, La Máquina al tener más tantos anotados (9) que los azulcremas (6) se ubica en la quinta posición, un escalón arriba de su acérrimo rival.

Un invicto podría caer esta semana con el duelo directo entre América y Tigres en la cancha del estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El empate mantendría a ambos invictos, pero ambos clubes no empatan desde el torneo Apertura 2023.

¿Dónde y a qué hora ver los partidos de los equipos invictos en la quinta jornada de la Liga MX?

Los cuatro clubes que se mantienen invictos en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX jugarán este sábado 16 de agosto, todos a la misma hora.

Pachuca vs Tijuana

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: Tubi / Fox / Caliente TV

Tigres vs América

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: Canal 7

Cruz Azul vs Santos Laguna