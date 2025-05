¿Dónde puedes ver La Niña de mis Ojos, pelicula que protagoniza Dahyun de Twice?

Dahyun, reconocida a nivel mundial como integrante del grupo TWICE, debuta como protagonista en la pantalla grande con La niña de mis ojos, acompañada por el talentoso actor Jung Jin-young, exintegrante del grupo surcoreano B1A4 y conocido por su participación en populares dramas como Amor bajo la luz de la luna, Who Is She, Mi primer amor de verdad, Sweet Home, entre otros. Si eres fan de las historias románticas con un toque de nostalgia, esta película está hecha para ti.

Aunque no es raro encontrar producciones que aborden la vida escolar, La niña de mis ojos lo hace desde una perspectiva profundamente emotiva y sincera. La cinta se sumerge en los matices de la juventud, el despertar del amor y la búsqueda de identidad, capturando con sensibilidad los altibajos de esa etapa crucial en la vida. A través de sus personajes, nos recuerda cómo las expectativas pueden ser tan inspiradoras como abrumadoras.

Lo más interesante es que la historia tiene un origen muy personal: se basa en la novela semi autobiográfica del autor taiwanés Giddens Ko. Esta obra fue tan entrañable que tuvo una primera adaptación cinematográfica en 2011, motivada por el deseo del autor de mostrarle su historia a su primer amor. Ahora, más de una década después, la historia renace en su versión coreana bajo la dirección y guion de Cho Young-myung, ofreciendo una mirada fresca, pero igualmente conmovedora.

¿Dónde puedes ver la película?

Tras una larga espera, La niña de mis ojos por fin llega a las salas de cine en México de la mano de Corazón Films. Esta conmovedora película nos transporta a esos nostálgicos días de escuela y promete convertirse en una de tus favoritas.

Si estás buscando una opción entrañable para disfrutar en pareja o con amigos, aquí te contamos todo lo que necesitas saber (y un poco más) para que no te la pierdas en la pantalla grande.