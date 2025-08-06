Torreón Drenaje Pluvial Pemex peñoles Agua Saludable Partidos Políticos

¿Dónde pagar tu recibo de SIMAS Rural? Modernizan el servicio en estas sucursales

Habilitarán nuevos puntos de venta para pagar el recibo en los municipios de Viesca y Matamoros

MA. ELENA HOLGUÍN

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Rural lleva a cabo la modernización de las distintas sucursales en esta ciudad, por lo que cuenta con nueva ubicación en la zona Centro; además implementará un nuevo sistema de cobro que permitirá ampliar el servicio a tiendas de conveniencia y centros comerciales en Matamoros y Viesca.

El organismo dejó la construcción antigua que ocupó durante años en la avenida Allende y calle García Carrillo de Torreón, y reubicó esta sucursal a un local ubicado en la plaza comercial que está sobre esa misma avenida pero frente a la Alameda Zaragoza.

“Ahora estamos ahí, en un espacio con estacionamiento, aire acondicionado, sillas de espera y todo lo necesario para hacer más accesible y cómodo el pago”, dijo el gerente general del Simas Rural, José Antonio Gutiérrez Jardón.

Detalló que en la anterior ubicación se pagaba una cantidad elevada de renta, además de que ya era una construcción muy antigua “que se estaba cayendo”, por lo que se optó por buscar un espacio digno y moderno para los usuarios que acuden a pagar los recibos por el consumo de agua y servicios de drenaje.

Como parte de este mismo proceso, se han hecho algunas mejoras en otras sucursales, como la que está en La Perla en el interior de un centro comercial y en la colonia Sol de Oriente, que también se remodeló al cien por ciento.


Podrán pagar hasta en misceláneas


En lo que respecta a los municipios de Matamoros y Viesca, de los que también se hace cargo el Simas Rural, el titular informó que se implementará un nuevo sistema de cómputo y proceso de facturación con el que estarán en condiciones de ampliar los servicios para hacerlos más accesibles a la población.


Al respecto, detalló que se habilitarán otros 30 nuevos puntos de venta en ejidos de Matamoros y Viesca, de manera que los usuarios puedan pagar su consumo de agua en misceláneas de su comunidad y no tengan que acudir a la sucursal más cercana de la cabecera municipal.


El Simas Rural está considerando también ampliar el convenio para el cobro de los recibos en otras tiendas de conveniencia y hasta en centros comerciales que ahora no se tienen.


Gutiérrez Jardón indicó que la extensión de estos servicios se hará en el corto plazo, pues la intención es seguir modernizando al organismo operador y facilitar a la ciudadanía el pago de los recibos, lo que sin duda contribuirá a mejorar la captación de recursos por los servicios que tiene a cargo el Simas Rural.



Reubican sucursal del Simas Rural, de Allende y García Carrillo, a un local frente a la Alameda Zaragoza. (EL SIGLO DE TORREÓN) 
Reubican sucursal del Simas Rural, de Allende y García Carrillo, a un local frente a la Alameda Zaragoza. (EL SIGLO DE TORREÓN)

               
               


               

               
               

               
               
               
Reubican sucursal del Simas Rural, de Allende y García Carrillo, a un local frente a la Alameda Zaragoza. (EL SIGLO DE TORREÓN)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx