Donald Trump regresa a la Casa Blanca

Con el carro completo terminaron las elecciones del Supermartes el pasado 5 de noviembre donde Donald Trump, del Partido Republicano, logró su segunda victoria y con ella, su regreso a la Casa Blanca.

El magnate neoyorquino selló su victoria ante la vicepresidenta Kamala Harris con 312 votos electorales contra 226 de la candidata demócrata, donde los estados bisagra volvieron a jugar un papel definitorio en la contienda de noviembre.

La suerte republicana corrió igual para el Congreso de Estados Unidos, pues sus escaños se pintaron de rojo de costa a costa, dándole a Trump una ventaja única para implementar sus políticas sin mayores complicaciones el próximo 20 de enero, cuando asuma su cargo como presidente de la nación más poderosa del mundo.

Donald Trump enfrenta ahora una serie de desafíos geopolíticos con ideas más claras y una experiencia de cuatro años en la Oficina Oval, mismas que se vieron interrumpidas por su derrota ante el demócrata Joe Biden, quien fuera exvicepresidente de Barack Obama.

Tan solo en Asia, el presidente los conflictos de Oriente Medio, con su principal aliado Israel con cuatro frentes abiertos, el primero de ellos en la Franja de Gaza, pero también otros en Yemen, Siria y en Irán.

China es otro factor de interés, el gigante asiático ha estado en la mira de Estados Unidos debido a las implicaciones económicas e influencia política que está generado a lo largo y ancho del mundo, principalmente en América Latina.

Europa es otro punto de atención, la Organización del Tratado para el Atlántico Norte (OTAN) ha estado en la mira de Trump desde su primera Administración, puesto que ha acusado a sus principales aliados de no pagar las cuotas de Defensa de forma adecuada.

Estas declaraciones llegan cuando la guerra en Ucrania, emprendida por Rusia, se enfila a su tercer año.

En América, los frentes de Donald Trump están encaminados a una guerra arancelaria. Los aliados del comerciales Canadá y México enfrentan una posible alza de precios de hasta un 35% de no cumplirse con sus principales demandas, las cuales están ligadas al combate al narcotráfico y freno en el envío a Estados Unidos de drogas como el fentanilo, así como la detención en los flujos migratorios irregulares.

Durante su campaña el mandatario electo enfrentó varios intentos de asesinato; el más crítico fue en Pensilvania, donde un francotirador solitario logró impactar en la oreja, lo que le provocó una herida leve.

Gran eclipse solar de Norteamérica

Una oscuridad fría en medio de la mañana cubrió desde Sinaloa, pasando por Mazatlán y La Laguna de Coahuila y Durango, en México, Texas en Estados Unidos y hasta Nueva Brunswick, Canadá.

El Gran Eclipse Solar de Norteamérica dejó a esta región del globo por un periodo de 4 minutos y 28 segundos bajo una oscuridad única en lo que fue el fenómeno astronómico más importante de este 2024.

Fue la mayor audiencia en la historia para un eclipse en el continente: unos 200 millones de personas viven bajo la ruta por donde pasó la sombra o cerca de ella, y gran cantidad de gente acudió de otras partes para verlo.

Tendrán que pasar 21 años para poder ser testigos de otro eclipse que pueda verse de costa a costa en el continente, por lo que mucha gente trató de aprovechar esta oportunidad. El espectáculo comenzó en el Pacífico antes del mediodía, hora del este de Estados Unidos.

A medida que el puerto mexicano de Mazatlán se oscurecía cuando el eclipse alcanzó su fase total, los rostros de los espectadores sólo estaban iluminados por las pantallas de sus teléfonos.

El suspenso por la incertidumbre del clima incrementó el dramatismo. Pero los cielos nublados matinales en Mesquite no desanimaron, pero la misma suerte no se corrió en otros lugares de Norteamérica, tal fue el caso de los espectadores del Parque Estatal de las Cataratas del Niágara, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, quienes tuvieron que conformarse con que el día se oscureciera, pero no hubo vistas espectaculares de la corona del Sol. Poco más de una hora después, y con la gente ya desplazándose fuera del parque, el Sol volvió a brillar.

Reabre Notre Dame de París tras incendio

Cinco años después de un catastrófico incendio que casi colapsa la mítica catedral parisina gótica, Notre Dame de París reabrió sus puertas en noviembre para miles de fieles católicos y millones de turistas que visitan día con día la capital de Francia. La ceremonia de apertura estuvo marcada en dos días.

El primero de ellos fue una realizada de forma privada, el Arzobispo de París, Laurence Ulrich, presidió un rezo de Salmos y con tres golpes a sus imponentes puertas de madera, un coro eclesiástico recibió a las autoridades religiosas, al propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, y demás líderes mundiales.

El segundo fue para las masas, con su primera misa pública donde los fieles católicos pudieron realizar su servicio religioso por primera vez en cinco años.

Notre Dame de París, un símbolo para la Iglesia Católica y la arquitectura global renació del fuego y evitó una catástrofe mayor.

Cabe recordar que en su reconstrucción, participó

un arquitecto mexicano de nombre Alejandro Arredondo, siendo el único latinoamericano que participó en la reconstrucción de uno de los templos de la fe Católica Apostólica Romana más importantes del mundo.