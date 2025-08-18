Donald Trump fija nuevo plazo para definir avances en la paz de Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que llevará "una o dos semanas" saber si habrá o no opciones de lograr la paz en Ucrania, lo que apunta a que el mandatario marcará un nuevo plazo para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar.

"Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben", dijo Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos.