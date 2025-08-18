Internacional Donald Trump Ucrania-Rusia Israel-Palestina Ucrania

Donald Trump

Donald Trump fija nuevo plazo para definir avances en la paz de Ucrania

El presidente de EUA aseguró que en una o dos semanas se sabrá si prosperan las negociaciones entre Kiev y Moscú

Donald Trump fija nuevo plazo para definir avances en la paz de Ucrania

Donald Trump fija nuevo plazo para definir avances en la paz de Ucrania

EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que llevará "una o dos semanas" saber si habrá o no opciones de lograr la paz en Ucrania, lo que apunta a que el mandatario marcará un nuevo plazo para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar.

"Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben", dijo Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos.

Leer más de Internacional

Síguenos en Google News

Escrito en: Volodymyr Zelenskyy Vladímir Putin Ucrania-Rusia Donald Trump

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Internacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Donald Trump fija nuevo plazo para definir avances en la paz de Ucrania

Clasificados

ID: 2407374

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx