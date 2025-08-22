Internacional Venezuela Donald Trump Ucrania-Rusia

Donald Trump anuncia fecha y sede del sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, previo a la histórica Copa que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 equipos

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en ese país, en México y en Canadá, tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

Trump realizó el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su Gobierno como el vicepresidente, JD Vance, o la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Mundial, que se celebrará en 16 ciudades de los tres países mencionados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con 48 equipos participantes, 16 más que en las ediciones celebradas entre 1998 y 2022.

"Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación", dijo Trump con respecto al sorteo que se celebrará en el reconocido recinto de la capital estadounidense.


Antes del acto, el propio Trump visitó el Centro Kennedy para ver de primera mano las obras de reacondicionamiento que está ejecutando su Administración sobre las instalaciones.




"La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va brindar un arranque fenomenal", aseguró el mandatario quien subrayó que el Mundial de Fútbol es algo "muy grande" o "como organizar varios Super Bowl en poco tiempo".




Durante el acto, Infantino le entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, afirmando que es un trofeo que solo suelen tocar los "ganadores" como él y como Leo Messi, quien dijo fue el último en tener ese trofeo entre las manos.


"Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar", le dijo Infantino a Trump, que preguntó si se lo podía quedar y sugirió que la mantendrá en el Despacho Oval hasta que se celebre el Mundial, algo que ya hizo con el trofeo del Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos este verano. 



Donald Trump anuncia fecha y sede del sorteo del Mundial 2026 
elsiglo.mx