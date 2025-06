Donald Trump amenaza con retirar contratos a Elon Musk y este lo acusa de aparecer en archivos de Jeffrey Epstein

El conflicto entre el presidente Donald Trump y el magnate Elon Musk ha escalado en las últimas horas luego de el primero amenazara con revocar los contratos millonarios que tiene el gobierno de Estados Unidos con las empresas de Musk, mientras este ha acusado al mandatario de estar en los archivos de Jeffrey Epstein.

(ESPECIAL)

Jeffrey Epstein fue un multimillonario amigo de Trump y el expresidente Bill Clinton que fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores, en agosto de 2019 fue hallado muerto en su celda mientras esperaba cargos de tráfico sexual .

(ESPECIAL)

Estas amenazas parten del conflicto entre el hombre más rico del mundo (Musk) y Donald Trump, quien publicó en sus redes sociales un mensaje afirmando que la manera más fácil de ahorrar dinero en el presupuesto, miles de millones dólares sería terminando con los contratos y subsidios gubernamentales a Elon Musk.

Desde que el fundador de Tesla salió de la Casa Blanca la semana pasada la relación se ha ido deteriorando, según reportó el medio Politico. Primero cuando Elon Musk criticó fuertemente el paquete doméstico de Donald Trump, hasta que llegó a mencionar el nombre del mandatario para que luego este le respondiera también.

En los comentarios lanzados en las redes sociales Musk dijo que “Sin él, Trump hubiera perdido la elección, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían menos lugares en el Senado.”

“Cuánta ingratitud”, agregó Musk.

Meses antes, el presiente había apoyado públicamente al magante, incluso adquiriendo un vehículo Tesla como una demostración de “confianza y apoyo” a Musk.

Conflicto sobre el plan fiscal de Trump

El desencadenante que dinamitó la alianza entre dos socios que hasta ahora parecían inseparables fue el plan fiscal impulsado por Trump, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso, un ente no partidista, incrementará la deuda del país en 2,4 billones de dólares durante la próxima década.

El controvertido plan fiscal ha hecho realidad lo que muchos analistas anticipaban desde hacía tiempo: que el ego de los dos personajes era demasiado grande para permitir una coexistencia pacífica.

El martes, Musk calificó de "abominación repugnante" dicho proyecto fiscal y hoy dio un paso más y en su red social acusó al presidente de mentir cuando este dijo que había estado al tanto de sus pormenores.

"¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez", dijo Musk en X poco después de que Trump pareciera dar por terminado ese imposible 'bromance': "Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así", señaló en la Casa Blanca.

Ese distanciamiento público acaparó de inmediato la atención de la 'magasfera', los seguidores del ideario 'Make America Great Again' del presidente, a la que se habían unido los partidarios de Musk.