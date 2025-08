Doña Lety acusa maltrato contra su nieto Aldo de Nigris en LCDLF

A menos de una semana del arranque de La Casa de los Famosos México 2025, ya se han generado las primeras polémicas. Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, denunció públicamente que su nieto, Aldo de Nigris, estaría siendo víctima de malos tratos dentro del reality.

Según doña Lety, varios de los habitantes han tenido actitudes negativas hacia Aldo, aunque no mencionó nombres concretos. La madre del influencer regiomontano señaló que, presuntamente, algunas participantes —con excepción de Ninel Conde— han ignorado de manera deliberada a su nieto, lo que considera una forma de maltrato.

Estas declaraciones llegan justo antes de las primeras nominaciones, lo que ha encendido aún más la tensión dentro y fuera de la casa. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la postura de doña Lety y quienes consideran exageradas sus acusaciones

A través de sus redes sociales, Leticia Guajardo —madre de Poncho de Nigris— lanzó fuertes declaraciones sobre el trato que estaría recibiendo su nieto, Aldo de Nigris, dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Según doña Lety, los participantes Mar Contreras y ‘El Guana’ no solo han mostrado rechazo hacia Aldo, sino que incluso lo “odian”. Afirmó que ambos habrían llegado al extremo de limitarle la comida dentro del reality, lo que ha causado indignación entre algunos seguidores del programa.

“Mar lo odia totalmente y el p*** idiota que se llama… el que viene de Guanajuato (el Guana)...horrible. Las miradas espantosas que le tira. Este Aldito come bien, mucho arroz, mucha proteína. Lo están dejando sin cenar. Me da cosa. No es justo”