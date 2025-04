Dolores Heredia presenta nuevo filme en Disney+

Dolores Heredia, reconocida por su destacada trayectoria en el cine, teatro y televisión mexicana e internacional, regresa a la pantalla con un protagónico lleno de humor, corazón y giros inesperados en Mientras cupido no está, la nueva comedia original de Disney+, ya disponible en la plataforma.

De acuerdo con un comunicado, en esta divertida película producida en México por BTF Media, Heredia da vida a "Mirtha del Cañón", una empresaria millonaria decidida a transformar a su hijo "Bartolo" (Vadhir Derbez) en un adulto responsable.

Para lograrlo, ella pone en marcha un peculiar plan: encontrarle pareja a través de un casting y enseñarle a trabajar en su empresa, encargándole a su fiel asistente "Alan" (Manuel Vega) que lo entrene en el mundo laboral.

Con su característico talento, Dolores Heredia interpreta a una madre firme, estratégica y con gran sentido del humor, un personaje que, en sus palabras, representó "un reto actoral y una experiencia divertida".

Sobre su participación en el proyecto, la primera actriz comentó: "Ya había trabajado con Alejandro Aimetta, él fue showrunner de Hasta que te conocí. Siempre me pareció una gran persona y muy entregado a su labor. Así que no tuve dudas en acompañarlo en su ópera prima. Con un guion que me ofrecía un personaje que me ponía un reto enfrente. Divertida experiencia", señaló en la misiva.

Con más de 50 películas en su carrera, seis nominaciones al Ariel y premios internacionales en países como Colombia, Francia y República Dominicana, Dolores Heredia demuestra una vez más su versatilidad en un papel que equilibra comedia, ternura y reflexión.

La película es una propuesta fresca y familiar que está disponible en el catálogo de contenidos originales de Disney.

"Es un proyecto que refuerza el compromiso de Heredia por dar voz al talento local y las historias auténticamente latinas", menciona el comunicado.