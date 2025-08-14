Finanzas Wall Street Regreso a clases Profeco

Dólar

Dólar es impulsado por los datos económicos en Estados Unidos

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos

Dólar es impulsado por los datos económicos en Estados Unidos

Dólar es impulsado por los datos económicos en Estados Unidos

EL UNIVERSAL

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista y ahora el peso retrocede ante el avance del dólar y extiende su corrección de la sesión previa.

Lo anterior, mientras que los datos económicos de Estados Unidos impulsan al dólar y frenan el optimismo de los inversores, comentaron los especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.78 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.77% o 14 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.28%. El euro baja 0.38% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.14%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 2.7%, perdiendo el apetito de los inversionistas.


Mercados mixtos, atentos a inflación del productor en EUA


Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, tras una nutrida agenda económica, con especial atención a la inflación del productor en Estados Unidos, la cual se ubicó por arriba de las estimaciones para el mes de julio.


Con lo anterior, los operadores reducen las expectativas sobre un recorte a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para el mes de septiembre.


Por otro lado, Donald Trump, declaró, que, si Putin no acepta un alto al fuego en Ucrania, en su reunión de mañana, impondrá consecuencias severas al país, aunque no dio más detalles.


En el plano corporativo, las acciones de Cisco retroceden, después de dar a conocer una perspectiva más cautelosa de ingresos para lo que resta del año.


En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura negativa, destacando la baja de 0.46% del Nasdaq.


En Europa las bolsas presentan movimientos mixtos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.22%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Nikkei perdió 1.45% y el Han Seng retrocedió 0.37%.


El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.8%, tras alcanzar mínimos desde junio en la sesión de ayer. Los metales operan negativos, con el cobre perdiendo -0.8% y el oro -0.3%.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: dólar tipo de cambio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Dólar es impulsado por los datos económicos en Estados Unidos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406419

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx