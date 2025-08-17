Divierten y conmueven con obra Madres ¡El cielo es el límite!

Después de haber estado con bastante éxito en Monterrey y Saltillo, la obra Madres ¡El cielo es el límite!, llegó ayer a la Comarca Lagunera.

Este sábado, la puesta en escena dirigida por el lagunero, Humberto Zurita, abrió telones en el Teatro Nazas en dos funciones, que reunieron a cientos de asistentes que olvidaron cualquier problema gracias al montaje que los mantuvo cautivos de inicio a fin.

Bajo la producción de Gabriel Varela, la puesta en escena reunió en dicho recinto a Marlene Favela, Ana Serradilla, Iliana Fox, Gina Varela y Luz María Jerez. Todas se entregaron al público de la Comarca.

Representaron a mujeres relacionadas de manera directa o indirecta con la maternidad. El público presenció una obra honesta, divertida, conmovedora y valiente, que confrontó a cada espectador con sus prejuicios.

Las puertas del teatro abrieron a las 17:00 horas para recibir al público de la primera función. Llegaron amantes del teatro como Juan Antonio Recio, quien se dio cuenta de que vendría tal obra por la visita que hizo Marlene Favela para promoverla el pasado 28 de julio.

"No sabía de la obra hasta que ella vino. Me informé sobre la trama y me animé a venir. Además, el elenco está formidable", contó a El Siglo de Torreón. Poco a poco, los laguneros fueron tomando sus asientos a la espera de escuchar la "tercera llamada" a las 6:15 de la tarde.

Y cuando eso ocurrió, el silencio se apoderó del lugar. Así comenzó Madres... ¡El cielo es el límite!

En la trama del montaje, cinco mujeres se encuentran en una sala de juntas de un colegio. Quedan encerradas y el vigilante de la casa de estudios ni caso les hace.

Es por eso que empiezan a charlar y convivir. Son distintas en todo, pero conforme avanzan los minutos, van descubriendo afinidades.

La audiencia conoció a "Valentina" (Marlene Favela), una empresaria, madre de dos hijos. Pertenece a un estrato social más alto que las demás mujeres de la obra; sin embargo, no pasa el tiempo deseado con sus herederos y eso le duele.

Salió a relucir, "Lupita" (Gina Varela), una ama de casa y madre de tiempo completo. Se ha dedicado en cuerpo y alma a sus retoños, olvidándose de sí misma.

Los laguneros conocieron a "Marisol" (Serradilla) yogui, vive separada y pregona el autocuidado. Eso le encanta y además es una apasionada de la naturaleza.

Por su parte, "Alma" (Iliana Fox), es una joven embarazada que carga muchas dudas, además de que tiene un gran secreto, y "Claudia" (Jerez), la periodista que eligió no tener hijos, pero no por eso tiene menos que decir, al contrario.

En un momento de la puesta en escena expresó una frase que le generó fuertes aplausos: "México no es un país de primer mundo porque sus políticos no quieren".

Entre desacuerdos, carcajadas y confesiones inesperadas, ellas se van dando cuenta de los errores que han cometido, teniendo como hilo conductor la maternidad en sus vidas y prometen enmendarlos.

Asimismo, a través de los diálogos de los personajes, el público entendió que solo al salir de toda zona de confort con decisión y algo de humor, la vida cambia de verdad.

Al finalizar, las actrices subieron al escenario a varias asistentes para abrazarlas y hasta bailar, dándole un cierre con broche de oro a la presentación.