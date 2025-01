Distrito 03 de Lerdo requiere 160 supervisores y capacitadores para el Proceso Electoral Local

Para definir el personal que participará en el operativo de voto anticipado así como la estructura de supervisores y capacitadores asistentes electorales que se requerirán en el proceso local que se vive en Durango independientemente de la que se requerirá en el Proceso Extraordinario del Poder Judicial, el Consejo Distrital 03 del INE con cabecera en Lerdo celebró este lunes una sesión extraordinaria.

Ana Paola Villagómez Escobedo, encargada del despacho en el cargo de Vocal ejecutiva de la 03 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que será hasta el 10 de febrero que se defina el registro de personas que se podrán votar de forma anticipada, al no poder asistir a la casilla, principalmente por cuestiones de salud.

En el proceso anterior, fueron 30 los electores que votaron de forma anticipada en el mes de mayo.

“Es una modalidad un poco diferente que se oferta para las personas que no se pueden trasladar en primer momento al módulo de Atención Ciudadana a solicitar su credencial para votar y de ahí sacamos el registro porque entendemos que no se pueden trasladar a la casilla, entonces les facilitamos el acceso a que puedan ejercer su derecho al voto pero desde su domicilio. En el proceso anterior fueron alrededor de 30 personas que teníamos en el registro y de ella todavía sea depuró porque en un primer momento tenemos que visitarlos para ver si quieren, y luego en un segundo momento para llevarles una resolución de si es procedente o no su solicitud, y en un tercer momento para que emiten su voto”, explicó.

Los factores que no les permiten trasladarse, dijo, son principalmente es por cuestiones de salud que se no se pueden mover, que no se pueden trasladar y se les complica porque no cuentan con una persona que no los pueden apoyar.

En el proceso anterior, el voto anticipado fue en el mes de mayo, del 6 al día 20, “entones en este año estamos esperando más o menos las mismas fechas”.

Otro punto fue la aprobación de la estructura de supervisores electorales y capacitadoras asistente electores que van a participar en el Proceso Electoral Local.

En el Distrito 03 que comprende 18 municipios, entre ellos Lerdo, se requieren alrededor de 160 personas;

“Recibimos como 300 solicitudes más o menos. Ellos ya terminaron el reclutamiento, participaron en un examen, acreditaron y participaron en una entrevista y eso fue lo que arrojó los resultados para promover al consejo la designación”, dijo.

Los supervisores habrán de iniciar su capacitación este 15 de enero mientras que los capacitadores, será hasta la semana siguiente.

“Empezamos primero con los talleres de capacitación nosotros como junta nos encargamos de darles los pormenores de las actividades que van a desempeñar y empiezan en el mes de febrero con la entrega de cartas de notificación después de que se lleva a cabo el sorteo de las personas en particular de los municipios que son propuestas a participar como funcionarios de mesas directivas de casillas”, se trata de 25 supervisores y el resto capacitadores.

Dicha estructura habrá de laborar de enero al mes de junio.

“Nosotros como somos un a entidad que tiene proceso local, vamos a tener dos estructuras, una para el proceso local y otra totalmente diferente para el Proceso Judicial, alrededor de 130 personas, las condiciones de trabajo son básicamente las mismas, el sueldo también, nada más que empieza a trabajar en el mes de febrero”, detalló.

La convocatoria primera etapa 8 de enero, ya presentaron examen y se está por definir los perfiles.