Distribuirán más de 113 mil uniformes escolares en La Laguna de Durango

Para el próximo ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) distribuirá 113 mil 511 uniformes escolares para escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de la región Lagunera. Los municipios beneficiados serán Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, Nazas, San Luis y San Pedro del Gallo.

Como se recordará, el Gobierno del Estado publicó la Licitación Pública Nacional EA-910002998-N11-2025 para la Adquisición de uniformes escolares para el ciclo escolar 2025-2026 para los alumnos de educación básica en el estado de Durango. Grupo Decorativo ALGRO S.A. de C.V. fue el único participante por lo que le asignaron un contrato de 169 millones 684 mil 220 pesos, ya con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) agregado. La fecha del inicio del contrato fue el 24 de febrero de 2025 y la terminación el 11 de julio del presente año.

En la convocatoria, se especificó que son 370 mil uniformes escolares, de los cuales, 254 mil 320 conjuntos se resguardarán en Durango capital y que incluyen una sudadera deportiva (verde para preescolar, roja para primaria y gris para secundaria), una playera tipo polo y un pants. Para la zona de La Laguna, se programaron 115 mil 680 conjuntos.

Además, se aclaró que para la elaboración de los uniformes escolares, y en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, el

proveedor deberá garantizar que hasta el 75% de la producción de los mismos serían manufacturados por las micro, pequeñas y medianas empresas o talleres sociales en esta entidad.

Adicionalmente, el Gobierno de Durango asignó un contrato por 28 millones 658 mil 121.34 pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la empresa Suministro Lary S.A. de C.V., relativo a la adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica de preescolar y primaria, correspondiente al nuevo ciclo escolar 2025- 2026. Con IVA, la cantidad se elevaría a 33 millones 243 mil 420.75 pesos.

El calendario de entrega de los útiles escolares se estableció a más tardar el 15 de agosto del presente año y las bodegas de entrega se distribuyeron de la siguiente forma: En Durango capital, será en el Parque Industrial Oriente, en bulevar de la Juventud No. 1213 del fraccionamiento Reserva Industrial Sur; mientras que en La Laguna, será en la escuela secundaria técnica No. 26 ubicada sobre bulevar Sánchez Madariaga No. 342 de la colonia El Refugio del municipio de Gómez Palacio. El nuevo ciclo escolar arrancará el primero de septiembre del año en curso.