Disputan torneo de golf A Go Go MX en el Campestre Torreón

En un marco esplendoroso y con un Hole in One de por medio, por parte de Emilio Pérez Navarrete, se jugó ayer una edición más del A Go Go MX en el Campestre Torreón.

El afortunado jugador hizo el hoyo en uno en el 12, para lo cual utilizó un fierro 9 a una distancia de 150 yardas, al filo de las 15:58 horas. Los integrantes de su equipo Vicente y Sebastián Ríos, así como Salvador Loyola, fueron los testigos de la gran hazaña.

En cuanto a los ganadores, el equipo conformado por Pavel Casas Navarro, Armando López Negrete, Víctor Chávez y Gerardo Montañez, se agenciaron la competencia en La Rosita.

La segunda posición correspondió al equipo conformado por el entusiasta Andrés Fausto, el experimentado Memo Saldaña, Ludivina Martínez y Paco Burelo, quien saboreó las mieles del triunfo el año anterior.

El tercer puesto correspondió al foursome integrado por Michelle González, Mauricio Ceniceros, Jorge Andrés García y el vigente monarca del Anual en La Rosita, Ángel Aguirre.

En los premios individuales, Francisco Ángel ganó el Driver de Precisión, mientras que el todavía juvenil Pavel Casas, se apuntó el de distancia con 318 yardas en el hoyo 16. Respecto al putt más largo, fue obra de Eugenio Treviño a 7.05 metros en el 6.

Los O’yes fueron muy disputados. En el 4, los primeros fueron Jesús Tumoine (1.27 metros), Alfredo Santibáñez (1.92) y Gerardo Rosas (2.79).