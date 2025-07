Disminuyen casos de dengue un 86 % en La Laguna

De acuerdo al Reporte Estatal de casos de dengue confirmados por Laboratorio, que comprende de enero al 11 de julio de 2025, el estado de Coahuila tiene un acumulado de 16 infecciones contra 114 diagnósticos positivos que se detectaron en el mismo periodo pero de 2024, lo que representa un 86 por ciento menos.

En este año, 11 casos se clasificaron como Dengue con Signos de Alarma (DCSA), 3 como Dengue No Grave (DNG) y 2 como Dengue Grave (DG), con una tasa de incidencia de 0.5 por cada 100 mil habitantes.

De los 16 casos, 7 corresponden a la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de Monclova con una tasa incidencia de 1.7 mientras que 3 casos a la Jurisdicción No. 1 de Piedras Negras con una tasa de 1.2; en la Jurisdicción No. 3 de Sabinas hay 2 casos con una tasa de 1.0 y en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 con sede en Torreón suman 2 casos, con una tasa de 0.2.

El último caso se notificó por parte del ISSSTE la semana pasada y se trató de un hombre de más de 30 años de edad. En esta ciudad, los dos casos fueron clasificados como DCSA.

En la Jurisdicción Sanitaria No. 8 de Saltillo se ha confirmado un caso con una tasa de 0.1 y en la No. 2 de Acuña, va un caso, con una tasa de 0.5 Del total de personas afectadas, un 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento hombres; respecto a la sintomatología, la gran mayoría han presentado fiebre, mialgias (dolores musculares) y cefalea. En menor medida exantema, dolor retrocular, petequias, sangrado y torniquete positivo . En este año y de acuerdo a laVigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por vector, se han estudiado 296 casos probables de dengue.

Si bien los 16 casos positivos de dengue de este año en Coahuila representan una noticia aliciente en comparación con 2024, que concluyó con 5,671 infecciones, la Secretaría de Salud del Estado llamó la semana pasada a alcaldes de la región lagunera a reforzar las acciones preventivas y a “no echar las campanas al vuelo”, sobre todo por la temporada de lluvias, donde hay mayor disponibilidad de criaderos de mosquitos y por ende riesgo de que se incremente la incidencia.

Además de la fumigación, nebulización y abatización que realizan las autoridades de salud, se pide a la población participar de manera activa. Se recomienda utilizar ropa de manga larga y pantalón; repelente contra mosquitos; colocar mosquiteros en puertas y ventanas y lavar constantemente contenedores de agua, tinacos y cisternas.

En el hogar, evitar que se acumule basura; cambiar el agua de floreros constantemente; cuidar y mantener limpios los bebederos de animales y lavar, tapar, voltear y tirar cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Para eliminar el refugio de los mosquitos, es importante cortar el césped alto y quitar la maleza de los lugares donde ellos descansan durante el día, así como evitar regar el césped y los jardines en exceso ya que puede quedar agua estancada.