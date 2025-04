​Director de Seguridad Pública pide que muestren pruebas de presunta participación de mando en riña

El comisario César Antonio Perales Esparza, director de Seguridad Pública Municipal en Torreón, rechazó que un mando de esta corporación haya estado involucrado en una riña registrada en el Paseo Morelos el pasado fin de semana, como se mencionó en redes sociales.

"No, niego rotundamente que haya habido la participación del comandante. Hubo dos detenciones de un intento de riña, una de las personas quiso huir de la acción policial y el comandante realiza, semana con semana, el operativo, aquí todos tienen la instrucción, porque así lo dice la ley de Seguridad Pública, ningún comandante o elemento puede ingresar a un bar a la ingesta de alcohol, a menos que sea un operativo", expuso.

Aclaró que el comandante no participó en la detención, sino los elementos que están asignados a su apoyo. Mencionó que el mando sí estaba en el sector pero no en el lugar donde fueron los hechos, sino que se encontraba en la avenida Morelos frente a la Fuente del Pensador en compañía de otro comandante.

Dijo que si los propietarios de los establecimientos que cuentan con videovigilancia tienen algún video donde se pueda corroborar alguna irregularidad, pueden presentarlo para tomar acciones en consecuencia.

"Ya yo he reiterado, en infinidad de ocasiones, que a mí no me va a temblar la mano para corregir a quien tenga que corregir, incluso hasta con un despido", declaró el comisario.

Perales Esparza dijo que las riñas no son recurrentes, pues hay semanas donde no se reporta ninguna y otras donde hay conatos, pero indicó que siempre hay una respuesta de parte de la corporación y que no ha habido una riña sin detenidos.

"Una mala convivencia combinada con alcohol siempre va a detonar en alguna riña", dijo. Mencionó que son de cero a dos las riñas que se reportan cada fin de semana en el sector.