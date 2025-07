Diputados morenistas interceden para no sancionar gasolineras y hoteles: Profeco

En reunión con la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Iván Escalante, titular de la Profeco, pidió a los diputados de Morena no interferir con su labor de revisar y sancionar gasolineras u hoteles con irregularidades.

Dijo que en varios casos le han llamado diputados para interceder por dueños de gasolineras, pero sin tener los antecedentes de las faltas que cometieron.

Sin embargo, dijo que tiene la anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para clausurar las gasolineras con irregularidades, sin importar si legisladores de Morena le piden intervenir.

"La presidenta nunca me ha dicho, no vayas, no hagas, no. Entonces, diputado Lobo, podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia, de inmediato le entro. Por eso pido los antecedentes a la institución", explicó.

Detalló que una de las principales irregularidades que la Profeco ha encontrado es que no vendan litros completos, y por ello han inmovilizado 250 mangueras, no máquinas, mediante un operativo interinstitucional aplicado en 18 estados, con el que han verificado 107 estaciones.

Escalante contó que una diputada de Morena le pidió revisar un caso, porque los empleados de la Profeco habían abusado. Pero al checar el expediente, estaba documentada la visita y las anomalías.

"Me buscó hace poco una diputada, que ayúdale a una gasolinera, que no sé qué, perdón no. Entonces le pedí a Andrea, a ver, por favor, muéstrame el acta de verificación. Porque la compañera de la gasolinera dijo: no, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa, casi, casi con pasamontañas y me verificaron, y yo soy honesta y no doy, no sé qué, pa, pa, pa. No puede ser. A ver el acta de verificación, y entonces le escribí a la diputada, pregúntale a la compañera cómo se llama la encargada de su gasolinera, Guadalupe Morales, homónima, y le sacó una foto al acta de verificación... Mira, sí la recibieron, Guadalupe Morales, a tal hora, y aquí está la fotografía de cuando la recibió", contó.