Diputado del PRI lanza duro discurso: 'Morena gobierna como cártel' en aprobación de Ley de la Guardia Nacional

Durante la sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, el priista Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó un discurso incendiario contra el gobierno federal, al que acusó de querer imponer una “dictadura militar” disfrazada de reforma en seguridad pública.

“Lo que se propone aquí es transformar la dictadura de Morena en una dictadura militar. Esta no es una reforma de seguridad, es una rendición del Estado mexicano”, afirmó desde tribuna.

El diputado del PRI criticó que el nuevo marco legal, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantenga el control de la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, eliminando contrapesos civiles y favoreciendo una estructura altamente militarizada. “¿Por qué quieren seguir intimidando a la ciudadanía? ¿Por qué quieren amordazar y atemorizar a los mexicanos?”, cuestionó.

A lo largo de su intervención, Gutiérrez Mancilla denunció que Morena “no ha perseguido a los criminales, ha pactado con ellos”, mientras reprime a ciudadanos que alzan la voz. Señaló casos recientes como el del senador Gerardo Fernández Noroña, a quien acusó de humillar a un ciudadano por ejercer su derecho a expresarse, y criticó también al empresario Arturo Ávila, a quien calificó como “vocero del narco gobierno de Morena” por presuntamente beneficiarse de contratos de armamento con la Sedena.

“Arturo no vende seguridad, vende armas. No promueve la paz, comercia con la guerra”, afirmó el legislador, asegurando que la reforma abre la puerta para que figuras como él sigan lucrando con el dolor de México. “Esta reforma no es para proteger a los mexicanos, sino para que los sigan matando”.

En un tono todavía más duro, Gutiérrez Mancilla señaló a figuras cercanas al presidente López Obrador, como Andy López Beltrán y Bobby López, a quienes acusó de corrupción y tráfico de influencias en proyectos como Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

El legislador concluyó su intervención advirtiendo que los vínculos del oficialismo con la violencia organizada ya han sido detectados fuera del país: “No se olviden que ya están señalados por el gobierno de Estados Unidos, que no solamente les quitó sus visas, sino que los va a meter a la cárcel donde pertenecen. Que Dios bendiga a la República Mexicana”.

La nueva Ley de la Guardia Nacional fue aprobada en lo general con 349 votos a favor y 132 en contra, y en lo particular con 351 votos a favor y 124 en contra. El dictamen fue enviado al Senado para su revisión constitucional.