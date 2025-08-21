Torreón Profeco Clima en La Laguna Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Seguridad Pública

Comisión de Presupuesto

Diputado acusa incumplimiento de Morena en Comisión de Presupuesto sobre blindaje a recursos de seguridad

Diputado acusa incumplimiento de Morena en Comisión de Presupuesto sobre blindaje a recursos de seguridad

Diputado acusa incumplimiento de Morena en Comisión de Presupuesto sobre blindaje a recursos de seguridad

FABIOLA P. CANEDO

El diputado federal Jericó Abramo Masso expresó su inconformidad ante el rechazo del dictamen de su iniciativa para reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, durante la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El legislador señaló que, pese a haber retirado el artículo 23 de su propuesta a petición de diputados de Morena como parte de un acuerdo político, dicho compromiso no fue respetado.

“Yo cumplí mi palabra, retiré el artículo 23 como me lo solicitaron para que avanzara la reforma al 58, pero hoy me doy cuenta que tampoco quisieron aprobarlo. En política los acuerdos son para respetarse y la palabra se honra”, declaró el legislador, visiblemente molesto por lo que consideró una falta de seriedad en los compromisos legislativos.

La iniciativa del diputado priista tenía como objetivo garantizar que no se realicen reducciones al presupuesto destinado a seguridad, además de mantener blindados los recursos asignados a igualdad de género, ciencia y tecnología, pueblos indígenas y grupos vulnerables, rubros que ya están contemplados en la ley vigente.

Abramo Masso recordó que entre 2020 y 2025 el presupuesto en materia de seguridad ha tenido un incremento del 64 por ciento, por lo que su propuesta buscaba dar certeza jurídica y evitar que futuras administraciones disminuyan estos recursos en un contexto nacional marcado por altos niveles de violencia.

Durante la discusión, el legislador también alertó sobre los datos publicados por la Secretaría de Hacienda en los Pre-criterios de Gasto 2026, que anticipan una reducción de 280 mil millones de pesos en el gasto público y la desaparición de 308 programas en distintas dependencias federales.


Ante este panorama, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública convocar a una reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda, con el fin de conocer con claridad qué programas dejarán de operar y tomar medidas desde el Congreso que permitan proteger áreas estratégicas como salud, seguridad, infraestructura, medio ambiente y desarrollo social.


“El Legislativo tiene la obligación de prever y corregir el rumbo del presupuesto 2026; no podemos permitir que los recortes afecten a sectores fundamentales para los mexicanos. Cumplamos nuestra responsabilidad con seriedad, más allá de colores e ideologías”, concluyó el diputado.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Comisión de Presupuesto

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Diputado acusa incumplimiento de Morena en Comisión de Presupuesto sobre blindaje a recursos de seguridad


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408180

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx