Diputada propone mejorar atención a personas con autismo en el país

La diputada federal Verónica Martínez García presentó una iniciativa para mejorar la atención y calidad de vida de las personas con autismo, y para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión.

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril de cada año, la legisladora retomó el tema en la Cámara de Diputados.

En su propuesta, la priísta señala que, aunque las leyes protegen a niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista, la realidad sigue siendo un reto para muchas familias.

Conseguir un diagnóstico oportuno, acceder a terapias adecuadas, sigue siendo una lucha de todos los días . “Muchas familias pasan años buscando respuestas, enfrentando puertas cerradas y sistemas que no los ven ni los entienden. Es momento de hacer un alto y preguntarnos qué más podemos hacer para construir un entorno realmente incluyente”, destacó la congresista coahuilense.

Actualmente, las instituciones de salud pública no cuentan con un modelo de atención especializado ni protocolos claros para el diagnóstico y tratamiento del autismo. Esto deja en vulnerabilidad a miles de personas y limita sus oportunidades.

Por ello, la iniciativa de la Diputada Martínez plantea diagnósticos oportunos , con estudios especializados en el sector público; espacios suficientes en hospitales y clínicas, con personal capacitado para la atención de personas con TEA.

También propone abasto de medicamentos, eliminando barreras de acceso para las familias; la capacitación para médicos y docentes, fomentando la comprensión y el trato adecuado, así como la sensibilización en la sociedad, para generar un entorno más incluyente.

“La inclusión no es solo una palabra bonita, es un compromiso que debe reflejarse en acciones concretas. No podemos seguir dejando solos a quienes enfrentan esta realidad. La salud, la educación y la comprensión son derechos, no favores”, enfatizó la legisladora. Desde el PRI, se continuará impulsando iniciativas que pongan en el centro a quienes más lo necesitan, apostando por una sociedad donde nadie se quede atrás.