'Difícil cuantificar pérdidas', señala Sedeco tras robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata

Ya se entabló comunicación por parte de autoridades estatales, con directivos de la empresa duranguense Grupo Minero Bacís, por el llamado "robo del siglo", luego de que un grupo armado robó 33 toneladas de concentrado de oro y plata.

El hecho ocurrió cuando se hacía el traslado del mineral de Durango al Puerto de Manzanillo, en un tramo carretero cerca de Guadalajara, por lo que la empresa lamentó el incidente a través de un comunicado en el que estableció que este hecho "deteriora el giro del negocio minero como los ingresos al país".

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco), Fernando Miguel Rosas Palafox, dijo que se dará seguimiento a la investigación en el orden federal .

"Tenemos el mismo conocimiento que todos, que pasó la sustracción del recurso que traía la minera Bacís, pero pues las instancias correspondientes lo están viendo, de hecho hablando con la propia empresa nos dijeron que ellos ya lo están viendo con las instancias correspondientes federales, dado que fue en un tramo federal, dado que fue en otro estado".

"Obviamente estamos aquí en la Sedeco siempre en comunicación con las mineras para ayudar en lo que se pueda, pero ellos mismos nos pidieron que se manejara en términos federales", mencionó. Asimismo, dijo que es casi imposible dar a conocer un estimado de las pérdidas, "porque al final no fue oro ni plata , o sea, es un producto que tiene contenidos y hasta que no se lleva a su fundición se sabe bien la cantidad que representa", complementó.

Y enfatizó que no ha habido en territorio duranguense incidentes de este tipo. "No hemos tenido nosotros aquí a nivel estatal registro por parte de la Sedeco de esto, al final Durango sigue siendo un estado seguro, bien coordinado, ya que las empresas hagan público los programas que pueden llegar a tener cerca de los puertos en otros estados, pues lo estaremos investigando claro, pero hasta ahorita no", comentó.

PORMENORES

Los guardias de seguridad y el chofer de la unidad fueron privados de la libertad una hora y media y liberados sin daños, mientras que el tractocamión fue recuperado. De la carga, aún no se sabe nada.

El dueño de la minera Bacís es José Jaime Gutiérrez Núñez, originario del municipio de Otáez y ha sido vicepresidente del Congreso Mundial de Minería y Presidente de la Cámara Minera de México, de la cual es actual integrante del Comité Ejecutivo.