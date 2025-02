DIF Viesca tuvo una entrega- recepción con retrasos y 'a medias'

Una entrega con retrasos y a medias, fue la que registró el DIF Municipal de Viesca, específicamente la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), al recibir equipos sin acceso, lo que complicó el brindar un servicio inmediato a la ciudadanía, más no detenerlo.

Así lo dio a conocer la procuradora municipal, Rosario Sandoval, quien calificó como complicado el inicio que tuvo el DIF con el cambio de Administración, debido a que la entrega que se tuvo por parte de la pasada Administración fue “a medias”.

“Lo encontramos algo difícil, una situación está complicada ahí en el DIF… tuvimos algunas dificultades con la entrega - recepción porque por ejemplo, en algunos a equipos pues no tenemos acceso, las claves tienen contraseña, sí las dejaron pero algunas no corresponden en otras no tienen acceso. Específicamente de Pronnif todavía no tenemos acceso. En los demás ya logramos entrar pero batallamos”, dijo la funcionaria municipal.

En Pronnif, no ha posible tener acceso a los archivos, a casos anteriores, lo que ha retrasado el dar seguimiento a algunos casos, de familias que acudieron al iniciar este 2025.

“Por ahí nos hemos detenido un poco en ese tema y pues ya lo estamos trabajando desde otros equipos, gracias a la Licenciada Estrella (Cardona, delegada de Pronnif en la Laguna) que nos ha enviado formatos nuevos y así se hace esto…”, dijo Rosario Sandoval.

Aclaró que este tipo de problemas pudieran considerarse como no graves o que “no pasa nada”, “sí nos ha retrasado el trabajo”, recalcó la funcionaria municipal,

Pese la situación, la Procuradora aseguró que se le ha dado el servicio a la ciudadanía, “se les ha dado atención a todos los usuarios”.

Y es que además de los equipos, consideró que la entrega- recepción se dio a destiempo, pues inició casi a finales del 2024, “las entregas recordemos son antes de que salga la Administración, y ésta se hizo en los últimos días de diciembre por lo que fue muy apresurada, y no fue la correcta, y pues eso nos retrasó a nosotros y nos sigue retrasando”.

Sandoval confía en que en los próximos meses se recupere el ritmo del DIF para trabajar “con normalidad”.