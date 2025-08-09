DIF Gómez Palacio brinda espacios y actividades dirigidas a adultos mayores

Gómez Palacio y Lerdo DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio

GUADALUPE MIRANDA.-

En el marco del mes del adulto mayor, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), puso en marcha una serie de actividades recreativas, educativas y formativas dirigidas a este sector de la población, con el propósito de fomentar su bienestar, inclusión social y participación activa.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF Municipal, informó que espacios como la Casa Club de la Tercera Edad y los centros comunitarios del municipio ofrecen un entorno seguro, motivador y enriquecedor. En ellos, las personas adultas mayores pueden integrarse a talleres y clases que promueven la activación física, la terapia ocupacional y el aprendizaje práctico, contribuyendo así a una vida más activa, autónoma y satisfactoria.

Los centros comunitarios que brindan atención de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, son: Centro Comunitario La Esperanza, de calle Brillante entre Diamante y Malaquitas del fraccionamiento La Esperanza; Centro Comunitario Campillo Sainz, ubicad en calle Segunda y Topia 446 de la colona Campillo Sainz y el centro comunitario Vergel de calle Rafael Ramírez y callejón Reforma.

En estos espacios se imparten talleres de madera country, bisutería y cocina, así como capacitaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), orientadas a la elaboración de productos para autoconsumo o generación de ingresos.


Asimismo, la Casa Club de la Tercera Edad, ubicada en el Centro Comunitario +50 (bulevar Margarita García de Guerrero, de la colonia 15 de Diciembre), ofrece un variado programa de actividades manuales como pintura country y textil, bisutería, bordado en afelpado, tejido con agujas y rafia, así como elaboración de flores de fomi. Su horario de atención es de 10:00 a 18:00 horas.


Como parte de la oferta deportiva, Calderón Carrete destacó que también se promueve la práctica del cachibol, con entrenamientos femeniles y varoniles los días martes y jueves, de 9:00 a 11:00 horas, en el Gimnasio Luis L. Vargas.


La funcionaria recordó que el 28 de agosto se conmemora el Día del Adulto Mayor y que, durante todo el mes, se busca visibilizar sus derechos, aportaciones y necesidades, impulsando una vejez activa, saludable y con dignidad.




               
               


               

               
               

               
               
               
