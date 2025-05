'Diddy' asiste nervioso al inicio de su juicio que incluirá pruebas gráficas de violencia y correos incriminatorios

Sean “Diddy” Combs estuvo presente en todo momento durante la primera jornada de su juicio por tráfico sexual, celebrada este lunes en Nueva York. Vestido con un traje formal y gafas graduadas, el rapero de 55 años se mostró visiblemente tenso y, en un momento del día, pidió una pausa de dos minutos para ir al baño alegando que estaba “nervioso”.

La audiencia inaugural se centró en la selección del jurado, una tarea compleja debido a la notoriedad del caso. El juez Arun Subramanian anticipó que el juicio podría extenderse hasta ocho semanas y dedicará esta semana a interrogar a 150 potenciales jurados, a quienes no solo se les pregunta sobre el caso, sino también sobre experiencias personales relacionadas con abuso sexual o violencia doméstica.

Durante esta primera sesión, el juez llamó al estrado a más de treinta candidatos, de los cuales preseleccionó a diecinueve.

Jurados expuestos a los escándalos de Diddy

Una gran parte de los candidatos reconoció haber leído sobre el caso o haber visto el video donde Combs agrede brutalmente a su expareja, la cantante Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles. A pesar de ello, el juez aceptó a varios de ellos, considerando que aún podían mantener la imparcialidad.

Algunos admitieron seguir al artista en redes sociales o haber interactuado con contenidos relacionados. Una mujer, por ejemplo, dijo haber dado “me gusta” a un video en Instagram en el que un comediante bromeaba sobre las más de mil botellas de lubricante encontradas en las residencias de Combs en Los Ángeles y Miami.

También se discutió el conocimiento de los candidatos sobre celebridades como Kanye West, Kid Cudi, Michael Jordan y Michelle Williams, aunque no se profundizó en sus vínculos con el caso.

Entre los preseleccionados figura una mujer de 55 años que trabaja como productora de fotografía para HBO, compañía que está desarrollando un documental titulado The Fall of Diddy. Aunque la defensa se opuso inicialmente a su inclusión, el juez permitió que continuara en el proceso, dado que no participó directamente en la producción del documental.

Un juicio centrado en cuatro víctimas y con pruebas contundentes

Este juicio en particular se enfoca en las acusaciones de cuatro presuntas víctimas, incluida Cassie Ventura, aunque Combs ha sido denunciado por más de 50 personas en los últimos meses. Todas las involucradas testificarán ante la corte.

El juez advirtió que se presentarán pruebas “gráficas” de violencia y correos electrónicos comprometedores. La defensa, por su parte, llamará a un médico que explicará cómo ciertas drogas podrían haber influido en el comportamiento del acusado, quien permanece detenido en una prisión de Brooklyn sin derecho a fianza.

Diddy enfrenta cinco cargos: uno por conspiración con fines de extorsión, dos por tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción, y otros dos por transporte con fines de prostitución. Si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Los fiscales acusan al rapero de organizar eventos sexuales conocidos como “freak offs”, en los que presuntamente obligaba a mujeres a tener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, muchas veces bajo el efecto de sustancias.

La selección del jurado se espera que concluya este viernes, y los alegatos iniciales comenzarían el lunes siguiente.