Dictan prisión preventiva a “Beto Caguamas”

El hombre permanecerá en el Cereso Varonil tras ser acusado de posesión de narcóticos y venta ilegal de alcohol

ISABEL AMPUDIA

Durante la audiencia inicial, a José Heriberto alias “Beto Caguamas”, se le dictó prisión preventiva como medida cautelar preventiva, por lo que estará en el Cereso Varonil de Saltillo hasta la siguiente audiencia de vinculación a proceso, el próximo 28 de agosto.

Fue este domingo cuando se llevó a cabo dicha audiencia por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro.

Luego de que el juez de control escuchó los argumentos presentados por los agentes de la Fiscalía General del Estado, su detención se declaró como legal, al ser el principal sospechoso de comercializar bebidas alcoholicas clandestinamente, así como narcóticos.

Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando se llevó a cabo un cateo en el domicilio ubicado sobre la calle Benemérito de las Américas en la colonia Benito Juarez, en el cual participaron elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior luego de una llamada anónima en la que se reportó la venta clandestina de cerveza, así como narcóticos.


En el lugar, además de asegurar más de 600 entre latas, caguamas y botellas con cerveza, también se hizo lo propio con narcóticos, se logró la detención de “Beto Caguamas”.


Asimismo, luego del cateo, familiares e hijas del asegurado intentaron evitar su detención, por lo que agredieron y amenazaron a los oficiales en el lugar.


Tras hechos, elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención de Ruby y Erika de 23 y 26 años de edad respectivamente por el delito lesiones; mientras que Mary de 21 años de edad por el delito de amenazas, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Detenidos Beto Caguamas Saltillo

               


ID: 2408891

      


