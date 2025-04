Diana Bovio y Kate del Castillo protagonizan película La más fan

La más fan, es una película protagonizada por Diana Bovio y Kate del Castillo que llegará a Netflix el primero de mayo.

Es una historia dirigida por María Torres de mujeres exitosas, profesionistas, de historias relevantes, cargada de sentido del humor, pero con una evidente inclinación hacia la recuperación de las cosas realmente importantes en la vida.

Diana y María charlaron en exclusiva vía zoom con El Siglo de Torreón del estreno del largometraje, que esperan sea muy bien recibido por el público. Ambas no conocen la Comarca Lagunera, pero prometieron visitar estas tierras.

“Estamos felices, emocionadas y ansiosas. Ya queremos que la gente nos diga qué les parece la película”, dijo Diana con una sonrisa de oreja a oreja.

Torres (Conoces a Tomás) comentó que ella realizó el guion basado en una actriz de nombre “Lana Cruz” que por un descuido es cancelada, lo que genera una serie de situaciones muy peculiares.

“‘Lana’ vuelve a México y se enfrenta a esta situación. Ella conoce a una gran fan que es ‘Polly’ (Diana). La idea era generar una película de amistad de dos mujeres. Es una comedia de viejas que es para todo mundo”.

Celebró Bovio (Somos oro, Godinez VS. Mirreyes, Cindy la regia) que este proyecto se haya realizado con esmero, en gran parte por un equipo femenino.

“Eso me encanta. Este proyecto tiene justo, mucha onda femenina y una perspectiva distinta a como se han visto a las mujeres en el cine y eso es lo que más me atraía de este proyecto, además de que me agrada la idea de que las mujeres nos veamos reflejadas en personajes complejos y que no siempre son perfectos”.

La actriz compartió emocionada los detalles de su personaje “Polly”, la eterna fan de “Lana” que llega a su vida de una manera poco usual. La definió como, “ruidosa, muy colorida y toda una fiesta de espuma”.

“Ella es la más fan, fan, fan del personaje de Kate. Es una mujer un poco infantil. Tiene todavía esa capacidad de asombro que tenemos cuando somos niños. Es muy despreocupada para decir las cosas y vivir la vida. Ella llega a la vida de ‘Lana’ para recordarle que está viva y lo importante que son las relaciones humanas”.

Encontrar al actor o actriz ideal para los papeles planteados en una película, serie o novela; no es nada fácil. En ese sentido, Torres explicó de qué manera llevó a cabo tal tarea.

“En el caso de Kate era obvio que queríamos a una actriz que tuviera una potencia de cultura pop mexicana. Es Kate siendo Kate un poco. En el caso de Diana es una actriz muy latente que cuenta con un gran rango, me encanta que la comedia venga del drama y eso ella lo realiza muy bien”.

Para Bovio trabajar al lado de la hija de Eric del Castillo ha sido un deleite, ya que la ha admirado desde siempre.

“Es la primera vez que trabajo con ella. Obviamente yo sabía todo de la vida de ella. Para mí ha sido fascinante. Cuando nos conocimos me sentí un poco como ‘Polly’, quedé en shock. Es una mujer generosa y aterrizada. Es impresionante cómo alguien que tiene una carrera tan ching.. sea tan sencilla y generosa”.

Como se menciona, La más fan, toca el tema de la cancelación en el que se han visto envueltos famosos o todo tipo de personas que son señaladas por algún error que cometen o por expresar una opinión que no es del agrado de otros, lo que se adjudica a la poca tolerancia que hay hoy en día en la sociedad. Al respecto, la actriz aceptó que es complicado lidiar y vivir con eso.

“ Creo que vivimos en épocas muy difíciles en diversos aspectos y el tema de la cancelación es uno de ellos. La fuerza que puede tener la gente por medio de las redes se me hace peligrosa porque pueden arruinar una carrera o hasta su vida. Vivimos, de cierta manera, con miedo, y considero que no debería ser así porque si tienes respeto y sientes empatía por lo demás, no habría porque vivir con terror de decir algo que, para ciertas personas, no deberías decir. Todos tenemos una brújula interna que nos dice lo que está y mal y lo que no. Se trata de vivir con la intención de respetar a los demás y ser tolerantes”.

La más fan, de igual manera, habla de las segundas oportunidades y de romper estereotipos, algo que detalló María en el encuentro virtual con El Siglo de Torreón.

“Se puede recuperar la vida, el camino, la carrera después de un error. Es una película que también toca temas como la amistad, la maternidad, el desarrollo profesional”.

Diana Bovio, quien comentó que ella en su vida personal es fan de la cineasta María Torres y de Ricky Martin, poco a poco se ha vuelto un referente en el cine y las plataformas, algo que, según reconoció, no ha sido sencillo.

“Batallé mucho al principio porque tuve que irme de Monterrrey. Llegué a la CDMX sin nada, con solo unos pesos ahorrados. Ha sido un camino largo, pero también gratificante y eso te construye el carácter. No conocía la vida real porque siempre había estado con mis papás. Me converti en una mujer que ya estaba en mí y poco a poco la fui descubriendo”.