‘Día D’ en gran final de la Liga Premier de Beisbol de La Laguna

La hora de la verdad ha llegado en la tercera temporada de la Liga Premier de Beisbol de La Laguna, donde los Leones CUT Laguna AG y los Mineros de la Sección 74 se disputarán hoy, a las 13:30 horas, el campeonato en un séptimo y definitivo juego, de una gran serie final.

EN LA VICENTE GUERRERO

El Estadio de la Sección 74, enclavado en la colonia Vicente Guerrero, de esta ciudad, será el escenario de este duelo en el que no hay mañana, pues la serie está empatada a 3 triunfos por bando y no hay más a dónde ir, por lo que el único camino para ambos equipos, es el triunfo en el definitivo juego de hoy. Los Mineros tendrán la ventaja de jugar en su casa, pero los Leones no temen estar en esa situación, ya que han obtenido un par de victorias en el campo Metalero durante la actual serie de campeonato.

PILOTOS

Los mánagers, Alan Guerrero por los Leones y Sergio Alfaro por los Mineros, echarán mano de sus mejores pitchers abridores para este duelo definitivo, en el que tendrán disponible todo su arsenal de lanzadores, sabiendo que no hay un mañana para el cual guardarse las armas. Por Leones podría iniciar sobre la lomita el estelar Gonzalo Ochoa, mientras que Mineros podría apostar por el zurdo Brandon Gutiérrez, quien ha sido el amuleto de los Metaleros en su bicampeonato.

En cuanto a las ofensivas, Leones fue blanqueado hace apenas una semana, pero un día más tarde explotó con más de una decena de carreras, con toleteros importantes, como Ricardo Serrano y Jesús Loya, quienes llegaron para darle gran profundidad al Line Up Felino. Por su parte, Mineros presenta una alineación muy bien balanceada y compenetrada, que a lo largo de los años ha logrado un tremendo entendimiento, con elementos de respeto, como los venezolanos Pedro Rodríguez y Emanuel Omaña, además de Ricardo Celis, Alan Rauda y Ramón Ramírez.

Para hoy, los relevistas de ambas escuadras pueden ser los grandes protagonistas, y están preparados para ello, pues un solo pitcheo puede ser definitivo no solamente para el juego, sino para el campeonato. Así, los ingredientes están puestos para que los aficionados laguneros puedan degustar un gran banquete beisbolero, en el cuando caiga el sol, un equipo festejará y el otro deberá resignarse a esperar el próximo año.