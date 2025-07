Devuélvemela: la nueva apuesta de terror satánico que podría repetir el éxito de Háblame

Luego de impactar al mundo del cine de terror en 2023 con Háblame (Talk to Me), los hermanos Philippou —conocidos inicialmente por su popular canal de YouTube con más de 6 millones de seguidores— están de regreso. Su nueva película, Devuélvemela (Bring Her Back), llegará a las salas mexicanas el próximo 1 de agosto y desde ya genera gran expectativa entre los seguidores del género.

La cinta se adentra en un relato de posesiones y rituales satánicos, pero lo hace desde un enfoque inusual. En lugar de una entidad demoníaca tradicional, la historia gira en torno a una mujer enigmática que acoge a dos hermanos huérfanos tras la muerte de su padre por cáncer. La trama se complica a medida que la convivencia con esta nueva madre adoptiva revela elementos perturbadores relacionados con su pasado.

Los protagonistas son una niña con discapacidad visual y su hermano mayor, quienes encuentran aparente refugio en una casa apartada que comparten con otro niño adoptado, un gato y una figura maternal que pronto muestra señales de inestabilidad emocional. El tráiler sugiere que el trauma oculto de esta mujer se mezcla con prácticas oscuras, generando un entorno cada vez más inquietante.

Con esta nueva producción, los realizadores australianos apuestan por volver a sacudir al público con una propuesta retorcida, emocional y profundamente atmosférica. ¿Será Devuélvemela el nuevo fenómeno del horror del año?