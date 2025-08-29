Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Extorsiones Desaparecidos IMSS simas

Develan placas en honor al mezquite y al Bosque Río Nazas

Reconocen al mezquite como árbol emblemático del municipio.

Reconocen al mezquite como árbol emblemático del municipio.

diana gonzález

La Dirección de Ecología y Protección al Ambiente llevó a cabo la develación de dos placas conmemorativas que simbolizan el trabajo realizado en conservación, reforestación y recuperación de espacios públicos, reafirmando el compromiso de construir una ciudad más verde, sustentable y con mejor calidad de vida para sus habitantes.

Gustavo Acosta Vázquez, director de Ecología, informó que la primera placa, instalada en la calle Mariano Urrea y avenida Francisco I. Madero, reconoce al mezquite como árbol emblemático del municipio, convirtiéndolo en un referente para las campañas de reforestación y mejora ambiental.

La segunda placa fue colocada en el Bosque Río Nazas, proyecto que inició hace tres años en un sitio que anteriormente funcionaba como basurero.

Gracias al trabajo coordinado de la Dirección de Ecología, la Comisión de Ecología y diversas áreas del Ayuntamiento, hoy este espacio se ha transformado en un bosque con más de 350 árboles, destinado a convertirse en un pulmón verde para la ciudad.

"Estas placas representan el esfuerzo de la administración encabezada por la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, quien ha reiterado su compromiso con el medio ambiente, impulsando proyectos que elevan la calidad de vida de los gomezpalatinos y promueven el desarrollo sustentable de la ciudad", destacó Acosta Vázquez.


Al acto asistieron representantes de empresas aliadas como Nuplen S.A. de C.V., Cooperativa Caja Popular e Industrias Apparel S. de R.L. de C.V., así como vecinos de la colonia El Consuelo, quienes se comprometieron a preservar este nuevo espacio que contribuye significativamente a la mejora de su entorno.


Durante la ceremonia, el director de Protección Civil, Santiago Rodríguez Chávez, resaltó la transformación del Bosque Río Nazas, ubicado junto a la colonia El Consuelo, recordando que anteriormente el sitio presentaba incendios frecuentes, situación que hoy ha quedado controlada.



               
               


               

               
               

               
               
               
Reconocen al mezquite como árbol emblemático del municipio.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
