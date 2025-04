Deuda heredada en el municipio de Viesca ronda los 100 mdp

En alrededor de 50 millones de pesos, asciende la deuda heredada a la Administración del Municipio de Viesca, afirmó el alcalde Jorge Vélez Sandoval.

Explicó que, entre los pasivos heredados hay una cuenta con Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 12.6 millones de pesos, a la Secretaria de Hacienda alrededor de 6.5 millones de pesos, a un predio que se utilizó para la realización de la Feria de la ciudad, como un millón y tantos, más los proveedores.

“Con proveedores yo ya no tengo compromiso. Yo creo que ese presupuesto debió hacerse saldado, lo que se ejecutó en los tres años pasados, a mi no me corresponde, de aquí para adelanta yo empiezo a trabajar, empiezo a pagar”.