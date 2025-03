Deuda con dependencias federales del municipio de Viesca asciende a 19 mdp

La deuda con instituciones federales que heredó el municipio de Viesca suman 19 millones de pesos, de los cuales 12.5 millones de pesos son por incumplimiento de pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 6.5 millones de pesos que corresponden el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El presidente municipal Jorge Vélez Sandoval dijo que, en el caso del ISR la deuda corresponde el 2021 al 2024 y si se hicieron las retenciones a los trabajadores, pero no se depositaron al Servicio de Administración Tributaria, (SAT), por lo que se corre el riesgo que la Secretaria de Hacienda les recorte las participaciones.

En tanto con CFE, este martes el secretario del Ayuntamiento, Adrián Puentes se reunió con directivos, incluso es la segunda junta que se hace para tratar de negociar, ya que la dependencia federal exige un pago mensual de alrededor de un millón de pesos, más la facturación mensual que oscila los 200 mil pesos.

“Ayer se hizo una segunda reunión para ver que acuerdos vamos a tomar pero es insostenible poder pagar lo que ellos nos piden y nos podían casi, casi un millón de pesos y para nuestro municipio no alcanza, de acuerdo a las participaciones, pero tal vez la próxima semana lleguemos a un acuerdo pero si estamos conectados”.

Vélez Sandoval manifestó que cuando empezó la administración tenían suspendido el servicio, en la Presidencia Municipal, pero se depositó primero un abono de 248 mil pesos y luego uno 400 mil, por lo que actualmente si cuentan con el servicio, pero es casi imposible abonar el millón de pesos que se les pide más los consumos actuales.

Explicó que la otra interrogante que surge es que cuando se enteró de esa deuda se hablaba de 6 millones de pesos, pero ahora les dicen en CFE que son 12.5 millones de pesos, por lo que surgen las dudas; ¿Por que subió?, ¿Qué no se estaba pagando? o ¿Que es lo que se está haciendo?.

“Hasta ahorita no me han dado el estado de cuenta de donde se deriva esa deuda, nada más me dan el recibo y yo no se que estoy pagando o que voy a pagar. Ya fuimos a CFE y me dicen que también acaban de llegar, somos nuevo y no me dan el detallado de la cuenta”.

Por úlitmo manifestó que ya hablaron con diputados y senadores de Morena para que se les apoye en la gestión y no se descarta acudir a la Secretaria de Energía, ya que insistió no tienen la capacidad económica para pagar el millón de pesos que CFE les pide mensualmente en el convenio, más los 200 mil pesos de la facturación mensual.

Antecedente

Fue en agosto del 2024 que la CFE suspendió el servicio de electricidad en el edificio de la Presidencia Municipal, por incumplimiento de pago y en esa ocasión el mismo Jorge Vélez, compartió al Siglo de Torreón que por “coincidencia” se enteró de la situación cuando acudió a las oficinas de la dependencia federal en Matamoros y platicó con la encargada de la gerencia, en donde se le informó que la deuda acumulada era de 15 millones de pesos y no 8 como se mencionaba al principio.

Asimismo la única ocasión en la que se abordó el tema en la sesión de Cabildo de la anterior Administración, justamente en la reunión número 10, la cual se realizó el 31 de mayo del 2023, en los asuntos generales en donde el entonces alcalde Hilario Escobedo de la Paz manifestó; “Está por caernos el problema que dejó la administración anterior, referente a la deuda de Comisión Federal de Electricidad por más de 8 millones de pesos”.