Detienen a una mujer y dos varones con cristal en Gómez Palacio

Durante el pasado fin de semana la Policía Estatal de Durango realizó la detención de tres presuntos narcomenudistas en la Región Laguna, dos varones y una mujer.

Se informó que los hechos ocurrieron en calles de la localidad de Los Ángeles de la ciudad de Gómez Palacio.

Dichas personas fueron sorprendidas por los agentes que realizaban recorridos de vigilancia dentro del “Operativo Dragón”.

La femenina fue identificada como Claudia “N” de 39 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la localidad de San Ignacio, a ella se le aseguraron cinco bolsas pequeñas que en su interior contenían una substancia granulada con las características del cristal.

Los dos sujetos responden a los nombres de José “N” de 30 años de edad y Alexander “N” de 22 años, quienes dijeron ser originarios también de Gómez Palacio y a quienes se les incautaron seis envoltorios con el narcótico en mención a cada uno.

Los tres detenidos llevaban consigo dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de las drogas.

Posteriormente se procedió a su traslado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Finalmente fueron puestos a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), instancia que se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Los narcóticos asegurados forman parte de la carpeta de investigación y serán almacenados por la autoridad competente, para posteriormente ser destruidos.