Detienen a un sujeto con cristal en la colonia Armando del Castillo de Gómez Palacio

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, informó sobre la detención de un sujeto identificado como Luis “N” de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en la comisión en el delito de narcomenudeo.

Los hechos se registraron el pasado viernes en calles de la colonia Armando del Castillo de la ciudad de Gómez Palacio.

Los elementos de la Policía Estatal realizaban un recorrido de protección y vigilancia por la zona como parte del “Operativo Dragón”, cuando observaron a un hombre con actitud sospechosa y decidieron abordarlo.

Cuando el individuo se percató de la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y sometido por los agentes.

El sujeto se identificó con el nombre de Luis y dijo ser vecino de la colonia Santa Rosa del citado municipio.

Al realizarle una inspección corporal le fueron localizadas seis bolsas pequeñas de celofán con vivos negros, mismas que contenían una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

Además, los elementos aseguraron una cantidad mínima de dinero en efectivo.

Por lo anterior se procedió a la detención del individuo, quien junto con los narcóticos fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional Laguna.

En las próximas horas será puesto a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de definir su situación jurídica.