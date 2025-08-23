Policiaca Detenidos Accidente vial Narcomenudeo Accidentes viales SALTILLO

Detenidos

Detienen a tres por posesión de drogas en operativos en Torreón

Detienen a tres por posesión de drogas en operativos en Torreón

Detienen a tres por posesión de drogas en operativos en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

En el marco de los patrullajes preventivos y de reacción inmediata, elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) lograron la detención de tres personas en diferentes sectores de la ciudad, todos ellos señalados por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de sustancias prohibidas.

El primer operativo se efectuó durante la noche del viernes, cuando oficiales del GRT realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Victoria. Al llegar a la intersección de la calle Nuevo León con Nazario Ortiz Garza, los uniformados observaron a un joven que manipulaba y fumaba una pipa de cristal en plena vía pública, situación que de inmediato generó la intervención policial.

Tras solicitarle una revisión preventiva, se le localizó entre sus pertenencias una pipa de vidrio con residuos de la droga conocida como “cristal”, además de 31 bolsitas tipo ziplock color negro que contenían la misma sustancia, así como dos bolsas selladas al calor con hierba seca, con características similares a la marihuana. El individuo, identificado como José Jared “N”, de 21 años de edad, fue asegurado en el sitio y trasladado bajo custodia policial.

Horas más tarde, durante la madrugada del sábado, los agentes del GRT desplegaron un segundo operativo en la colonia Villa California, específicamente en el cruce de la calle Cabo San Agustín y el bulevar Francisco Sarabia. En esa zona se detectó a dos hombres que actuaban de manera sospechosa, por lo que fueron sometidos a una revisión de rutina.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo “N”, de 42 años, y Julio César “N”, de 37, a quienes se les aseguraron diversos envoltorios de narcóticos: una bolsa con cierre hermético que contenía 33 pequeñas dosis de cristal, además de 10 bolsitas adicionales con la misma sustancia.


En ambos sucesos, los agentes procedieron a informar a los asegurados sobre los motivos de su detención y los derechos que les asisten, para posteriormente trasladarlos a las instalaciones de la corporación, donde quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en delitos contra la salud.





               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Detenidos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Detienen a tres por posesión de drogas en operativos en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408710

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx