Detienen a tres por posesión de drogas en operativos en Torreón

En el marco de los patrullajes preventivos y de reacción inmediata, elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) lograron la detención de tres personas en diferentes sectores de la ciudad, todos ellos señalados por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de sustancias prohibidas.

El primer operativo se efectuó durante la noche del viernes, cuando oficiales del GRT realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Victoria. Al llegar a la intersección de la calle Nuevo León con Nazario Ortiz Garza, los uniformados observaron a un joven que manipulaba y fumaba una pipa de cristal en plena vía pública, situación que de inmediato generó la intervención policial.

Tras solicitarle una revisión preventiva, se le localizó entre sus pertenencias una pipa de vidrio con residuos de la droga conocida como “cristal”, además de 31 bolsitas tipo ziplock color negro que contenían la misma sustancia, así como dos bolsas selladas al calor con hierba seca, con características similares a la marihuana. El individuo, identificado como José Jared “N”, de 21 años de edad, fue asegurado en el sitio y trasladado bajo custodia policial.

Horas más tarde, durante la madrugada del sábado, los agentes del GRT desplegaron un segundo operativo en la colonia Villa California, específicamente en el cruce de la calle Cabo San Agustín y el bulevar Francisco Sarabia. En esa zona se detectó a dos hombres que actuaban de manera sospechosa, por lo que fueron sometidos a una revisión de rutina.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo “N”, de 42 años, y Julio César “N”, de 37, a quienes se les aseguraron diversos envoltorios de narcóticos: una bolsa con cierre hermético que contenía 33 pequeñas dosis de cristal, además de 10 bolsitas adicionales con la misma sustancia.

En ambos sucesos, los agentes procedieron a informar a los asegurados sobre los motivos de su detención y los derechos que les asisten, para posteriormente trasladarlos a las instalaciones de la corporación, donde quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en delitos contra la salud.