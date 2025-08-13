Detienen a tres con droga en Gómez Palacio y Mapimí

La Fiscalía General del Estado de Durango, informó sobre la detención de dos hombres y una mujer en la tres presuntos narcomenudistas en la zona de La Laguna, dos hombres y una mujer.

Los aseguramientos ocurrieron durante el pasado martes y estuvieron a cargo de los elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) y de la Policía Estatal.

Uno de los sujetos fue identificado como Jorge “N” de 33 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Torremolinos de Gómez Palacio, quien fue detenido con seis bolsas pequeñas que contenían una substancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, además de 100 pesos.

El segundo responde al nombre de Braulio “N” de 44 años de edad, vecino de la localidad de Bermejillo, perteneciente a Mapimí, a quien le fueron asegurados siete envoltorios de la droga mencionada y 150 pesos en efectivo.

Por su parte, la mujer de nombre Iliana “N” de 35 años de edad, con domicilio también en Bermejillo, llevaba consigo cinco bolsas de celofán con el mismo narcótico y 100 pesos.

Estas personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ubicadas sobre el Libramiento Periférico de la ciudad de Lerdo.

En las próximas horas serán puestas a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), quien determinará su situación jurídica.