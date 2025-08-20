Policiaca accidentes viales SALTILLO Seguridad Pública Fallecimientos Policiaca

Robo de Vehículos

Detienen a sujeto que conducía una camioneta con reporte de robo en Gómez Palacio

Detienen a sujeto que conducía una camioneta con reporte de robo en Gómez Palacio

Detienen a sujeto que conducía una camioneta con reporte de robo en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un hombre fue detenido en la ciudad de Gómez Palacio tras ser sorprendido cuando conducía un vehículo con reporte de robo vigente.

Los hechos se registraron durante la noche del pasado martes en calles del fraccionamiento Del Valle.

El inculpado fue identificado como Sergio “N” de 52 años de edad, quien dijo tener su domicilio en el fraccionamiento Los Álamos del citado municipio.

Esta persona conducía una camioneta la marca Ford, línea F-150, modelo 2008, color verde, misma que portaba placas de circulación del estado de Durango.

Se informó que los elementos de la Policía Estatal realizaban un recorrido de protección y vigilancia por el lugar como parte del “Operativo Dragón”, cuando observaron a la unidad en mención a exceso de velocidad, además de que era conducida de forma imprudente, por lo que le marcaron el alto.


Los agentes se entrevistaron con el chofer, al cual se le realizó una inspección corporal sin que le fuera encontrado algún objeto ilegal.


Posteriormente consultaron el número de serie del vehículo en la base de datos del sistema Plataforma México, el resultado arrojó que contaba con un reporte de robo vigente con fecha del 14 de septiembre del 2019.


Por lo anterior se procedió a la detención del hombre y al aseguramiento de la camioneta, misma que fue remolcada a los patios de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.


El individuo quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de recuperación de vehículos, el cual se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.


La instancia en mención también deberá llevar a cabo los procedimientos establecidos por la ley para localizar a sus legítimos propietarios y entregarles el bien en mención.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Robo de Vehículos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Detienen a sujeto que conducía una camioneta con reporte de robo en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407880

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx