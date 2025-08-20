Detienen a sujeto que conducía una camioneta con reporte de robo en Gómez Palacio

Un hombre fue detenido en la ciudad de Gómez Palacio tras ser sorprendido cuando conducía un vehículo con reporte de robo vigente.

Los hechos se registraron durante la noche del pasado martes en calles del fraccionamiento Del Valle.

El inculpado fue identificado como Sergio “N” de 52 años de edad, quien dijo tener su domicilio en el fraccionamiento Los Álamos del citado municipio.

Esta persona conducía una camioneta la marca Ford, línea F-150, modelo 2008, color verde, misma que portaba placas de circulación del estado de Durango.

Se informó que los elementos de la Policía Estatal realizaban un recorrido de protección y vigilancia por el lugar como parte del “Operativo Dragón”, cuando observaron a la unidad en mención a exceso de velocidad, además de que era conducida de forma imprudente, por lo que le marcaron el alto.

Los agentes se entrevistaron con el chofer, al cual se le realizó una inspección corporal sin que le fuera encontrado algún objeto ilegal.

Posteriormente consultaron el número de serie del vehículo en la base de datos del sistema Plataforma México, el resultado arrojó que contaba con un reporte de robo vigente con fecha del 14 de septiembre del 2019.

Por lo anterior se procedió a la detención del hombre y al aseguramiento de la camioneta, misma que fue remolcada a los patios de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

El individuo quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de recuperación de vehículos, el cual se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.

La instancia en mención también deberá llevar a cabo los procedimientos establecidos por la ley para localizar a sus legítimos propietarios y entregarles el bien en mención.