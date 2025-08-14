Detienen a sujeto por robo de auto; lo ligan a robos en viviendas

La noche del miércoles elementos de la Policía Municipal detuvieron a Ricardo “NN” de 25 años de edad, señalado por vecinos y el propietario de un automóvil como presunto responsable de intentar sustraer un vehículo en la colonia centro.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:28 horas, en la Avenida Hidalgo número 3140, donde la sala de radio solicitó la presencia de los agentes tras recibir un reporte de una persona que se encontraba al interior de un vehículo. Al arribar al lugar, los oficiales fueron recibidos por el propietario del coche en mención, siendo un Hyundai tipo Elantra, modelo 2013 y en color gris, quien solicitó la detención del individuo.

De acuerdo con el afectado, el presunto responsable fue sorprendido dentro de la unidad intentando encenderlo para llevárselo. Al ser interceptado, se descubrió que portaba una llave inteligente perteneciente al mismo vehículo, la cual había sido sustraída de su domicilio.

El sujeto fue trasladado al Centro de Detención Temporal, quedando a disposición del Ministerio Público del fuero común para que se determinen las responsabilidades y delitos correspondientes.

Derivado de las primeras investigaciones de los agentes, se logró identificar como el presunto ladrón de algunas viviendas de ese sector, gracias a las cámaras de video vigilancia vecinales.