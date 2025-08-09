Detienen a sujeto por el robo de la batería de un vehículo en un taller de Gómez Palacio

Policiaca Accidentes viales Robos Policiaca Seguridad FALLECIMIENTOS

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Un sujeto fue detenido en la ciudad de Gómez Palacio tras presuntamente robar la batería de un vehículo que se encontraba en un taller mecánico.

Los hechos se registraron el pasado viernes en un negocio ubicado en la colonia El Mezquital.

El ahora detenido responde al nombre de Guadalupe “N” de 43 años de edad, alias “El Chemo”, quien tiene su domicilio en el citado sector habitacional.

Fuentes de seguridad informaron que el hombre pasó por el taller y observó un vehículo con el cofre abierto, por lo que tomó la batería y salió corriendo.

El dueño del lugar se percató y procedió a seguirlo hasta darle alcance, para posteriormente forcejear en su intento de quitarle el citado objeto.


En ese momento, la esposa del propietario del taller se percató de lo sucedido y de inmediato solicitó ayuda a una patrulla de la Policía Estatal que pasaba por el lugar.


Los elementos de la citada corporación de inmediato realizaron la detención del presunto ladrón, así como el aseguramiento del acumulador.


El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, donde quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de robos.


La parte afectada deberá acudir ante la instancia en mención para su interponer la denuncia correspondiente sobre los hechos y se logre la judicialización del individuo.






               
               


               

               
               

               
               
               
