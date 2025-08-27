Detienen a responsable del robo de al menos 5 vehículos en Saltillo

Por su probable responsabilidad en el robo de al menos cinco vehículos en Saltillo, se llevó a cabo la detención de una persona en Saltillo.

Fue a través del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos, que se llevó a cabo la detención de Pedro Iram “N” de 26 años de edad, luego de un seguimiento al reporte de robo de un Nissan Tsuru, sustraído en la colonia Vista Hermosa.

Por lo anterior, y con apoyo de las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando, dieron con la probable ubicación en la colonia Lomas Verdes del vehículo con reporte de robo.

Con base en la información, se solicitó un cateo a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la calle Sierra de las Minas de dicho sector.

De manera coordinada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGE, Sedena y Policía Estatal, acudieron al domicilio donde se aseguró un vehículo Tsuru desmantelado, así como piezas del mismo. También se aseguró un cuadro de motocicleta con reporte de robo.

En lugar fue detenida otra persona, habitante del domicilio, Alfredo “N”, de 44 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.