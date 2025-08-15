Policiaca NARCOMENUDEO HOMICIDIOS Saltillo Torreón Policiaca

Detienen a monclovense en Nuevo León por narcomenudeo

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud

SERGIO RODRÍGUEZ

La Policía de Guadalupe Nuevo León arrestó a un hombre de 24 años por presunto narcomenudeo, cuando se suponía que estaba en arresto domiciliario por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron el jueves en el municipio nuevo leonés, informó la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe.

El detenido fue identificado como Ervey Sebastián "N", originario de Monclova, y residente de la misma colonia donde ocurrió la captura. El arresto tuvo lugar en el cruce de Río Ana y Río La Silla, en la Colonia 2 Ríos.

Durante un patrullaje preventivo, los oficiales observaron a dos hombres discutiendo y forcejeando en un parque. Ambos portaban "mariconeras" al frente, lo que llamó la atención de los agentes.

Tras la intervención, uno de los sujetos fue detenido y, en la inspección precautoria, se le aseguraron 15 dosis de una sustancia con características similares al cristal y un teléfono celular.


La Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) de Nuevo León, confirmó que Ervey Sebastián "N" contaba con resguardo domiciliario en la misma colonia por delitos contra la salud. Esta reincidencia en actividades ilícitas le revocará la medida cautelar y será internado en prisión.


El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud. Las autoridades locales continúan con las investigaciones para determinar su participación en la venta de drogas en Guadalupe.


La Secretaría destacó la importancia del patrullaje preventivo, que permitió detectar y detener oportunamente al presunto responsable de narcomenudeo en la Colonia 2 Ríos.


Con este operativo, las autoridades refuerzan los esfuerzos para inhibir el narcomenudeo en Guadalupe, garantizando mayor seguridad a los vecinos y control sobre delitos contra la salud en la comunidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
